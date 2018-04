L’AS Dragon confiant face au Lautoka FC

La Ligue des champions d’Océanie reprend samedi soir avec les quarts de finale entre l’AS Dragon et Lautoka FC. Jeudi matin, le club de Titioro s’est dit totalement prêt à affronter les Fidjiens, malgré l’absence de cadres et notamment de Reynald Lemaitre, blessé lors du match contre les Solomon Warriors.

Après être sorti premier de son groupe lors des phases de poule de la Ligue des champions d’Océanie, l’AS Dragon reçoit samedi soir le club Fidjien Lautoka FC pour les quarts de finale. Un match éliminatoire qui permet d’accéder aux demies-finales. Inutile donc de préciser l’importance du résultat pour les joueurs de Dragon. Pourtant, l’ancien professionnel Reynald Lemaitre, blessé lors du dernier match de poule face au Solomon Warriors, sera absent. Absents également, deux joueurs suspendus par un carton rouge.

Malgré tout le coach de l’AS Dragon, Timiona Asen, est confiant pour la rencontre et estime qu’il peut compter sur le reste de l’équipe, « On a 23 joueurs pour atteindre notre objectif ». Au niveau de la préparation, il s’agit surtout de « bien connaitre son adversaire ». Et pour cela, Timiona Asen a analysé plusieurs matchs de Lautoka FC. « On est prêt ! ».

Les joueurs de Dragon pourront compter sur le milieu de terrain, Sullivan Duee, arrivé samedi de métropole. Après un entrainement lundi et un match de remise en jambes mardi, au court duquel il a marqué son premier but avec l’équipe, le joueur est très impatient de disputer ce quart de finale.

Les Fidjiens, de leur côté, sont arrivés mercredi soir en Polynésie. Lautoka FC a fini deuxième de son groupe en phase de poule en battant notamment l’AS Vénus. L’équipe Fidjienne a aussi dû se passer de deux joueurs clés. Mais pas de quoi déstabiliser le coach, Kamal Swamy, qui travaille sur une stratégie avec ses remplaçants.

Le quart de finale entre l’AS Dragon et Lautoka FC débutera à 20 heures, samedi, sur la pelouse du Stade Pater, en clôture du Festival des îles.