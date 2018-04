La Dépêche de Tahiti de nouveau imprimée

Le quotidien La Dépêche de Tahiti a été imprimé et distribué jeudi matin pour la première fois depuis le 21 février dernier. Après une longue grève des imprimeurs, qui s’est conclue par la liquidation judiciaire de la société Rotative La Dépêche, le journal a été imprimé par Pacific Press, l’imprimerie du concurrent Tahiti Infos.

Après un mois et demi de non parution, La Dépêche de Tahiti a été réimprimée jeudi matin à 7 000 exemplaires par la rotative de la société Pacific Press à Papara. Le quotidien détenu par Dominique Auroy a subi une longue grève de ses imprimeurs depuis le 22 février dernier. Une grève qui a débouché le 26 mars sur le placement en liquidation judiciaire de la société Rotative La Dépêche qui imprimait le quotidien.

La semaine dernière, le tribunal de première instance avait ordonné l’application de la convention d’impression signée en octobre 2017 entre le propriétaire de La Dépêche de Tahiti, Dominique Auroy, et celui de l’imprimerie Pacific Press, Albert Moux, également patron du quotidien concurrent Tahiti Infos. Pacific Press a donc officiellement démarré l’impression de La Dépêche de Tahiti ce jeudi.

A noter que le format du journal a quelque peu évolué. Plus petit (même s’il devrait gagner en hauteur à l’avenir), il est également plus réduit avec 40 pages ce jeudi et avec désormais un éditorial quotidien.