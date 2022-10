L’AS Venus s’incline au 7e tour de la Coupe de France

Sans véritable surprise, l’AS Vénus a vu son parcours en Coupe de France s’arrêter au 7ème tour, battue par l’ASM Belfort sur le score de trois à zéro. L’AS Vénus malgré sa bonne opposition sort sans rougir de la compétition face à une équipe qui semblait à sa portée.

Un match qui au regard de la première mi-temps semblait équilibré entre les deux formations. Si les Belfortains affichaient une possession du ballon légèrement supérieure face aux joueurs tahitiens, ce sont pourtant les joueurs de Mahina qui se sont montrés plus tranchant dans les attaques. Au fil du temps, les joueurs de Samuel Garcia prenaient confiance et réussissaient à poser leur jeu. A la mi-temps le score était vierge.

Dés l’entame de la seconde période, le match devenait un peu plus engagé, les contacts plus rudes et les mots doux provenant des tribunes du stade Pater fusaient. Il a fallu attendre la 60 e minute pour voir la première action véritablement dangereuse de la part du club métropolitain. Un beau mouvement collectif qui se concluait par une reprise de volée, malheureusement hors cadre pour les Belfortains.

Hélas pour les joueurs de Vénus, ce n’était que partie remise. Trois minutes après cette alerte, suite à un centre venu de l’aile gauche, Chapit reprenait joliment de la tête le cuir et le propulsait au fond des filets du portier de Vénus. Pour autant les Tahitiens ne semblaient pas abattus. Prenant le jeu à leur compte ils réussissaient à placer quelques attaques qui semaient la panique et le doute dans la défense belfortaine.

Au fil des minutes, la tension montait et les quolibets à l’adresse des joueurs métropolitains qui se tordaient au sol pour casser le rythme et gagner du temps, se faisaient entendre. « Debout arrête ton cinéma », « en vitesse ».

A la 81 e minute, c’est sur un corner victorieusement repris de la tête par Cuenin que Belfort aggrave le score. Pire suite à ce but, et à un échange tendu avec l’arbitre, un joueur tahitien sera expulsé. Les joueurs de Vénus, réduits à 10, passeront le reste de la partie à courir après le ballon confisqué par les joueurs de Belfort temporisant le jeu. Le coup de grâce est arrivé à la 90 e minute encore par Chapit, auteur d’un doublé dans cette rencontre.