L’Association du tourisme authentique inaugure son guichet chez Air Tahiti

Un bureau d’information de l’Association du tourisme authentique est désormais ouvert tous les matins au sein de l’agence Air Tahiti de Papeete.

L’Association du tourisme authentique de Polynésie française présidée par Mélinda Bodin a depuis ce jeudi matin un comptoir d’information au sein même de l’agence Air Tahiti, actuellement délocalisé au centre philanthropique chinois le temps du réaménagement de ses locaux à quelques mètres de là. Le comptoir sera maintenu dans la nouvelle agence. Il est ouvert tous les jours du lundi au vendredi, de 8 heures à midi.

Une installation qui fait sens, puisque Air Tahiti a toujours été un partenaire primordial pour la petite hôtellerie, notamment au travers des salons du tourisme ; un tel comptoir avait existé de 2001 à 2009, avant d’être déplacé au Fare Manihini. Air Tahiti commercialise les « séjours dans les îles », mais ces formules ne concernent qu’une petite partie de l’offre d’hébergement : l’Association du tourisme authentique regroupe 146 pensions de famille et 87 prestataires. Ce comptoir va donc permettre de mettre en avant d’autres pensions, et les nombreuses activités proposées en Polynésie, comme l’explique la présidente de l’association Mélinda Bodin et son vice-président Vatea Aline.

Et les pensions et prestataires de services sont aujourd’hui très satisfaits de la reprise : « tout est plein jusqu’en novembre », dit Melinda Bodin. Le comptoir à l’intérieur de l’agence va permettre aux visiteurs d’organiser plus facilement leur séjour.