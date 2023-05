Laurent Bessou, fondateur et PDG de South Pacific Management, est décédé

Laurent Bessou était considéré par beaucoup comme un « pionnier » du tourisme polynésien. C’est le groupe hôtelier qu’il a fondé, qui gère notamment le Manava Beach Resort de Moorea, dont il était propriétaire, qui a fait l’annonce de cette disparition.

« Nous sommes tous bouleversés par cette malheureuse nouvelle, écrit l’équipe de South Pacific Management sur sa page Facebook. Laurent était une personne aimée et respectée de tous qui a œuvré toute sa vie au développement du tourisme en Polynésie et de son rayonnement à l’étranger ». Né en métropole, en formé entre la France et les États-Unis, Laurent Bessou avait déjà mené une riche carrière dans la gestion hôtelière quand il s’est installé en Polynésie en 1981. Il a alors occupé les fonctions de directeur du Tahiti Beachcomber pendant 8 ans, de président du Hyatt Regency du Tahara’a pendant deux ans. Il est aussi passé au commandes de Tahiti Nui Travel, de Tahiti Tours, de Tekura Tahiti Travel ou encore de Tahiti Magazine, publication bilingue qu’il a fondée et fait vivre pendant une vingtaine d’années.

En 1988, il fonde South Pacific Management, société dont il était toujours le PDG, et qui gère et commercialise 5 hôtels et îles privées : le Manava Beach Resort & Spa de Moorea, dont Laurent Bessou était le propriétaire depuis 2020, Nukutepipi, propriété du milliardaire québécois Guy Laliberté, le Motu Nao Nao de Raiatea – ainsi qu’un hôtel de luxe à Rapa Nui, le Nayara Hangaroa. La SPM, qui a longtemps géré pendant près de 20 ans les hôtel Pearl Resorts doit aussi ouvrir en fin d’année, toujours sur l’île sœur, le Niu Beach Hotel, un complexe de 16 bungalows dans la zone de Haapiti.

Cette expérience en avait fait une personnalité incontournable du secteur touristique mais plus globalement de la vie économique polynésienne. Longtemps membre du conseil d’administration d’ATN, de la CPS, de Tahiti Tourisme, il a aussi beaucoup œuvré dans les associations et syndicats de l’aérien, des agences de voyage ou de l’hôtellerie.