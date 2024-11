Laurent Jalabert signe une licence au Vélo Club de Tahiti

L’ancien cycliste professionnel, triathlète émérite, a décidé de reprendre une licence, lui qui est régulièrement invité à participer à diverses épreuves. Il a choisi le VC Tahiti, un joli coup de pub pour la structure locale. « C’est un peu comme si Zidane ou Platini prenaient une licence chez nous », se réjouit le président du club Benoît Rivals.

Retiré du peloton professionnel depuis 2002, le cycliste Laurent Jalabert n’en reste pas moins actif. L’homme aux 138 victoires professionnelles, n°1 mondial pendant près de cinq ans, lauréat de multiples classiques et de tours prestigieux, est devenu commentateur sportif et mène une seconde carrière, celle de triathlète. Plusieurs fois champions du monde de sa catégorie d’âge sur la distance Ironman, il est aussi régulièrement invité à disputer diverses épreuves de cyclisme sur route et des cyclosportives. En ce sens, le sportif originaire du sud de la France a décidé de reprendre une licence et il a jeté son dévolu sur le Vélo Club de Tahiti. Une structure qu’il connaît bien, pour avoir participé à la Ronde Tahitienne.

De passage au fenua, où il était invité au triathlon XTerra de Moorea fin octobre, Laurent Jalabert en a profité pour signer son engagement au VCT, non sans adresser un message vidéo. « J’ai pris ma licence évidemment pour soutenir le cyclisme en Polynésie, j’encourage tous les jeunes qui aiment ce sport à se licencier et à se mettre aux compétitions. J’espère avoir cette chance un jour de voir un coureur tahitien sur les routes du Tour de France… À vous de jouer ! ».

« Il partage des valeurs que l’on partage », sourit le président du VC Tahiti Benoît Rivals. Si cette signature ne signifie pas que Laurent Jalabert sera présent à l’année au fenua, « elle a surtout un côté honorifique, pour soutenir le cyclisme local », poursuit le dirigeant. « C’est un peu comme si Zidane ou Platini venaient prendre leur licence chez nous », note celui qui compte une vingtaine de licenciés, dont désormais un nom très prestigieux.