Les parlementaires ultramarins dénoncent la hausse des prix d’Air France

La décision d’Air France-KLM d’anticiper une hausse des prix des billets avant une possible augmentation de la TSBA continue d’irriter les élus ultramarins. Après les députés, c’est au tour des sénateurs de la dénoncer et d’appeler à une mise en demeure de la compagnie. Les précisions de notre partenaire Outremer 360.

Dominique Théophile, Victorin Lurel, Solanges Nadille, Frédéric Buval, Salama Ramia, Marie-Laure Phinera-Horth, Catherine Conconne, Georges Patient, Saïd Omar Oili et Stéphane Fouassin s’indignent de la décision d’Air France – KLM d’augmenter les tarifs de ses billets en prévision de la hausse de la fiscalité prévue dans le projet de loi de finances 2025.

« Cette décision unilatérale, prise avant même la fin des débats parlementaires sur ce sujet, démontre un mépris pour le processus démocratique et aggrave une situation déjà difficile pour nos concitoyens ultramarins », fustigent les dix sénateurs dans ce communiqué transpartisan. Dans un contexte marqué par les mobilisations contre la vie chère, « cette augmentation tarifaire vient frapper durement des populations pour qui l’aérien est un service essentiel et non un luxe ».

« Les familles, les étudiants, et les entreprises, dépendant de cette mobilité, se voient ainsi imposer des coûts supplémentaires, sans aucun respect pour le rôle du Parlement dans la fixation de cette fiscalité » estiment-ils.

« Mettre en demeure la compagnie de revenir sur cette décision précipitée et inadmissible »

En plus d’exiger « qu’Air France-KLM renonce immédiatement à cette hausse injustifiée », les sénateurs appellent le ministre des Transports « à mettre en demeure la compagnie de revenir sur cette décision précipitée et inadmissible. Il est essentiel que le gouvernement rappelle fermement à Air France-KLM qu’aucune entreprise ne peut se substituer à la volonté parlementaire ni alourdir la charge financière des citoyens sans considération pour le débat démocratique en cours ».

« Dans un contexte économique tendu, les sénateurs ultramarins resteront vigilants pour que les droits et les intérêts des populations d’outre-mer soient pleinement respectés. Ils continueront de s’opposer à toute décision unilatérale qui viendrait fragiliser davantage ces territoires déjà durement éprouvés » concluent-ils.

Les députés ultramarins du Nouveau front populaire avaient eux aussi appelé la compagnie à renoncer à ses hausses de prix. « Nous demandons au groupe Air France-KLM de renoncer à la hausse par anticipation de la taxe sur les billets d’avion » (TSBA) prévue dans le projet de loi de finances 2025, avaient-ils écrit dans un communiqué. « Une mesure qui frapperait injustement nos territoires, dont les populations ont déjà de grandes difficultés à exercer leur droit légitime à la mobilité. »