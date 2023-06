Le 34e Heiva Rima’i : demandez le programme !

L’inauguration a eu lieu ce jeudi matin au Parc expo de Mamao. 90 artisans, venus de tous les archipels, sont réunis pour cette édition qui veut encore une fois « rendre visibles et attractifs les savoir-faire ». Au travers des expo-vente, mais aussi des animations, dégustations, concerts, ateliers ou concours prévus jusqu’au 9 juillet.

Les couronnes, robes et chapeaux étaient encore plus soignés qu’à l’accoutumée, ce jeudi matin, pour l’inauguration du Heiva Rima’i à Mamao. Parmi les officiels présents pour lancer cette 34e édition, la vice-présidente en charge de l’Artisanat, Eliane Tevahitua, la cheffe du Service de l’artisanat traditionnel, Vaiana Giraud, le président du Cesec Eugène Sommers et bien sûr la présidente du comité organisateur Tahiti i te rima rau, Nathalie Teariki. Pour les responsables, aucun doute : « Ce salon est le seul à pouvoir fédérer en un seul lieu les artisans des îles de tous les archipels ». Et cette année ils sont plus de 90 à avoir fait le déplacement pour mettre en valeur leur savoir-faire : vêtements, bijoux, déco, vannerie, tīfaifai, art de la table, costumes en tout genre… À l’expo-vente s’ajoutent les démonstrations, ateliers, animations, dégustations ou concours. « Cet événement contribue à rendre l’artisanat et ses savoir-faire attractifs pour le public et il faut poursuivre dans cette voie pour que les nouvelles générations aient l’envie de se lancer dans l’artisanat traditionnel » a souligné la vice-présidente. Cette nouvelle édition, qui se tient jusqu’au 9 juillet prochain, met à l’honneur les spécificités de chaque archipel au travers du thème de La rose de Fautaua – Te roti nō Fautaua.

Heiva Rimai 2023 Programme by Charlie Réné on Scribd