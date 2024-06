Le Aremiti 5 de retour sur la liaison Tahiti-Moorea

À l’arrêt depuis l’arrivée du Apetahi Express, il y a un an, le Aremiti 5 qui desservait les Raromatai depuis 2019 a repris la mer samedi dernier. La navette rapide, vieille de 20 ans, dont Eugène Degage a conservé la gestion après la scission du groupe familial, est remise en service. La décoration a été rafraîchie, les fauteuils du salon ont été changés et le navire effectue les rotations de manière alternée avec le Aremiti 6.

Après une année passée à quai, le Aremiti 5, navette rapide du groupe Degage, a été remis en service samedi dernier. Ce projet, porté avec détermination depuis le début de l’année par Eugène Degage, était notamment à l’origine de la scission de l’entreprise familiale actée en mars dernier. En effet, Tuanua Degage souhaitait vendre ou louer ce navire à grande vitesse plus gourmand en carburant que son successeur, et dont le maintien à quai coûtait environ cinquante millions de francs par an, afin de soulager les finances de la société encore aujourd’hui sous le coup de créances importantes. Ariitea Bernardino, récemment nommé directeur général adjoint de la SNC, confie : « On ne va pas dire que l’on est sûr de la rentabilité pour le moment. On est sur les chiffres de notre business plan, mais on reste vigilants parce qu’on a un concours de circonstances qui joue en notre faveur avec les soucis rencontrés par le Terevau. »

Une stratégie de rotation pour optimiser l’exploitation

Le Aremiti 5 peut accueillir 697 passagers et 30 véhicules. Il vient ainsi compléter l’offre de son « petit frère », le Aremiti 6, qui a une capacité de transport moindre : 550 passagers et seulement 5 véhicules. La stratégie adoptée par le groupe Degage est simple : alterner les rotations entre les deux navires en semaine, puis privilégier le Aremiti 5 le week-end. « Beaucoup disaient qu’on allait pas obtenir la licence d’exploitation pour que le Aremiti 5 desserve Moorea, explique le directeur général adjoint. Pour autant, nous avons exposé notre plan. Il ne s’agit pas de faire naviguer les deux bateaux en même temps. Le matin, il y a une alternance entre le Aremiti 5 et le Aremiti 6 sur les deux premières rotations, puis le Aremiti 6 reste à quai pendant que le Aremiti 5 navigue durant la journée. La dernière rotation du soir est effectuée par le Aremiti 6, qui rentre ensuite sur Moorea. »

Tarifs identiques mais plus d’emploi

Le navire a reçu un petit coup de frais, avec une décoration retraçant l’histoire de la société, les sièges du salon ont été remis à neuf et arborent désormais des motifs à fleurs sur fond jaune. Concernant les tarifs appliqués, « ils n’ont pas augmenté avec nous, » assure Ariitea Bernardino. Cependant, il précise que depuis le 18 mars, le passage des vélos, qui « était jusque-là complètement gratuit, » est désormais payant. Le retour du Aremiti 5 dans le paysage des navettes effectuant le tronçon Tahiti-Moorea a également eu un impact positif sur l’emploi, assure-t-il. Le nombre de salariés de la SNC est passé de 35 en début d’année à 90 aujourd’hui.