Le bébé dauphin du motu Martin a été retrouvé mort

Le bébé dauphin de Fraser découvert dimanche dans la baie du motu Martin a été retrouvé sans vie ce lundi matin. Une autopsie va être pratiquée.

Le bébé dauphin de Fraser découvert hier dans la baie du motu Martin a été retrouvé mort ce lundi. Alertés de sa présence dimanche matin, les pompiers étaient intervenus avec la police municipale et la Direction de l’environnement pour prêter secours au cétacé qui avait été aperçu seul par les habitants du quartier. Après l’avoir examiné, il avait été décidé de le remettre à l’eau puisque son état de santé ne nécessitait pas d’intervention particulière. « Il n’était pas en mauvaise santé, il n’était pas maigre, explique Olivier Betremieux, vétérinaire. Sa nage était complétement normale ».

Ce bébé dauphin de Fraser est une espèce pélagique qui vit au large. Elle est rarement aperçue au fenua et vit généralement en groupe. La question de son échouage reste un mystère, mais le vétérinaire suppose qu’il a dû se perdre après un incident avec un prédateur. L’autopsie du juvénile est prévue ce jour. Elle devrait permettre d’en savoir un peu plus sur les causes de son décès, mais certains de ses organes seront certainement envoyé en métropole pour des examens plus poussés.