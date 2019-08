Le centre de formation technique de surf de Papara inauguré

En chantier depuis plus de deux ans, ce centre de formation, financé à 80% par l’État, est « un atout majeur dans la candidature de Tahiti aux JO de 2024, » estime la présidence.

Le président Édouard Fritch et le Haut-commissaire Dominique Sorain ont inauguré, jeudi matin, un centre de formation technique de surf, situé à l’embouchure de la Taharuu à Papara. Étaient également présents la ministre en charge de la Jeunesse et des sports, Christelle Lehartel, les députées Maiana Sage et Nicole Sanquer, et des élus de la commune de Papara.

Conçu en concertation avec la fédération de surf et la commune de Papara, les travaux de ce centre de formation avaient débuté au premier semestre 2017. Le montant total de l’opération est de 145 770 000 Fcfp pour la construction et 6 millions de Fcfp pour les études, avec un financement de 80% du montant, hors taxes, par l’État, dans le cadre du Fonds exceptionnel d’investissement, le reste étant pris en charge par le Pays.

Ce centre permettra à tous les jeunes Polynésiens de se former à cette discipline dans les meilleures conditions possibles, avec pour objectif principal de professionnaliser cette pratique et faire ainsi émerger des talents qui pourront faire rayonner la Polynésie française à travers les compétitions professionnelles internationales. La livraison de cet équipement intervient à point nommé, puisqu’il constitue un support et un atout majeur dans la candidature de Tahiti aux JO de 2024 dans cette discipline.

Enfin, un terrain de beach volley attenant permettra aussi de drainer vers le site tous les jeunes qui peuvent s’adonner à la pratique sportive.

