Le centre Te Tiare pourra-t-il rouvrir des lits « post-réanimation » ?

Le Centre Te Tiare, qui avait ouvert 12 lits post-réanimation lors de la vague précédente, s’attend cette fois à un « tsunami » de patients. Mais le centre, où l’absentéisme atteint 15%, fait face à face à une grande difficulté de recrutement : son directeur lance un appel pour trouver les infirmiers et aides-soignants qui permettront de rouvrir ces lits indispensables.

Le centre de rééducation fonctionnelle Te Tiare cherche à remettre en œuvre les 12 lits post-covid qu’il avait pu ouvrir lors de la précédente vague. Grâce à une convention avec la Direction de la santé, le centre accueillait des patients du CHPF sortis de réanimation. Une convention dont le renouvellement est en préparation. Mais le directeur adjoint de Te Tiare, Stéphane Milon, explique qu’il recherche désespérément des infirmiers diplômés d’État et des aide-soignants. Cet établissement privé ne peut pas bénéficier des renforts de la réserve sanitaire, réservés au secteur hospitalier public, et cherche donc à recruter. Les remplaçants sont mobilisés pour compenser un taux d’absentéisme de 15% provoqué par les contaminations chez les soignants. « Les établissements de santé privés, que ce soit nous ou les cliniques et les centres de dialyse, on n’arrive pas à trouver de personnel, dit-il. On a besoin d’au moins 4 infirmiers et 5 aides-soignants. »

Les suites d’une réanimation ne sont pas anodines, et peuvent se prolonger durant des mois. Ces patients nécessitent non seulement un fort apport en oxygène, mais peuvent aussi présenter des troubles moteurs, neurologiques, et psychologiques. La durée de séjour en rééducation va de 4 semaines à 5 mois. Et Stéphane Milon prévoit un « tsunami », notamment parce que les îles sont à présent touchées par l’épidémie.

Le centre Te Tiare dispose de 71 lits, tous occupés à ce jour par des patients présentant d’autres pathologies que les suites du Covid. Les visites ont a nouveau été interdites.