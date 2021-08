Covid : 9 morts en trois jours, 159 personnes hospitalisées

C’est un bien triste record atteint ce weekend : 9 personnes sont décédées du Covid-19 en 72 heures avec un pic samedi à 6 décès en 24 heures. Le nombre d’hospitalisations passe de 100 à 159 toutes îles confondues. Le CHPF s’organise pour repousser ses limites, mais la plate-forme Covid tient à rappeler qu’il n’y a pas de centre de prélèvement en son sein et qu’il faut donc se rendre dans les centres dédiés. En parallèle la vaccination a pris de la vitesse et la barre des 100 000 personnes ayant reçu au moins une dose a été franchie.

La contamination à la Covid-19 continue de plus belle en Polynésie française : on compte aujourd’hui 3 304 cas actifs. À la marge, le variant delta a été introduit à Moorea et Raiatea depuis le début du mois qui comptent respectivement 7 et 10 hospitalisations en réanimation. Le CHPF n’avait jamais reçu autant de cas confirmés et se retrouve débordé, comme on le craignait. En tout ce sont 159 hospitalisations en cours dont 27 en réanimation. Pour soulager les services d’accueil, il est rappelé qu’aucun centre de dépistage n’est situé au CHPF ; en revanche, il est possible de se faire dépister (uniquement si des symptômes sont ressentis) à l’ancien RSMA (Mahina), à l’Institut Louis Malardé (Papeete), au Parc Teaputa (Taravao), à l’Eglise adventiste du 7e jour (Punaauia, rond-point de Punavai) et au dispensaire de Papara. Les pharmacies recevront des auto-tests d’ici une dizaine de jours seulement.

Les symptômes sont les mêmes que depuis le début de l’épidémie (les plus fréquents sont la fièvre, une toux sèche et de la fatigue, mais courbatures, maux de gorge, diarrhée, conjonctivite, maux de tête, perte de l’odorat ou du goût, éruption cutanée, ou décoloration des doigts ou des orteils sont également à surveiller). Pour les cas les plus graves on peut observer des difficultés à respirer ou essoufflement ou même une sensation d’oppression ou douleur au niveau de la poitrine, une perte d’élocution ou de motricité.

Autre record, la vaccination accélère grâce à la réaction de la population et surtout aux moyens mis en place par les services de santé. Sur la base du volontariat, 4 271 personnes supplémentaires ont reçu au moins une dose de vendredi à ce matin, notamment dans les différents centres éphémères. Cela porte le taux de vaccination à 36,4% (première dose). Malgré les inquiétudes soulevées au sujet de la fiabilité et des effets secondaires des différents vaccins, c’est la seule proposition disponible actuellement pour lutter contre la saturation des services de santé… Le patron du laboratoire BioNTech a affirmé que le vaccin anti-Covid des laboratoires Pfizer/BioNTech n’avait pas encore besoin d’être adapté aux variants, mais il serait plutôt pour l’injection d’une troisième dose.