Le Chili intéressé par un câble avec Tahiti

Le président de la Polynésie française se trouve actuellement au Chili dans le cadre d’une visite officielle. Edouard Fritch a ainsi rencontré son homologue chilien Sebastian Pinera. Au cœur des discussions se trouve le projet de câble sous-marin de télécommunications, pouvant relier le Chili et Tahiti avec sa position stratégique.

Soucieux de développer sa connectivité vers l’ouest et le continent asiatique, le Chili s’est montré très intéressé par la mise place de ce câble intercontinental avec Tahiti. Le président chilien a souligné que l’Amérique du sud et l’Asie sont deux continents avec une population nombreuse et un fort potentiel de développement économique. La Polynésie possède donc une position stratégique.

Ce projet de câble d’interconnexions intéresse par ailleurs l’île de Pâques où le Edouard Fritch a fait escale. Sous tutelle chilienne, l’île entretient depuis toujours malgré son isolement des liens culturels forts avec la Polynésie. Le tourisme est un secteur d’activités essentiel afin d’assurer le développement de l’île avec près de 115 000 touristes accueillis chaque année.

Edouard Fritch a par la suite invité le président chilien à une visite officielle en Polynésie française pour poursuivre les relations avec le continent sud américain.