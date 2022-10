Le CJA de Moorea forme ses jeunes aux métiers de la canne à sucre

Le CJA de Vaiare et la société Hotu Fenua ont signé une convention dans le but de former les jeunes aux métiers de la canne à sucre. Cette année, les 15 élèves engagés sur ce projet vont découvrir le cycle de culture et les étapes de transformation de ce produit local. Un travail de fond qui accompagne le développement d’une filière en plein boom.

Susciter des vocations, c’est l’un des objectifs du partenariat entre le CJA de Vaiare et la société agricole Hotu Fenua. Cette collaboration étroite entre l’établissement scolaire et la société s’inscrit dans la continuité des stages en entreprises déjà proposés dans le cadre du parcours scolaire. Mais cette fois, une convention a été signée pour que ces jeunes puissent bénéficier de formation au travers d’une plantation de cannes à sucre de 5000m2 sur le site de Vaiare. Tout au long de l’année, la société Hotu Fenua va ainsi faire bénéficier de son savoir-faire à ces jeunes en situation de décrochage scolaire. C’est « l’enthousiasme » des élèves qui a poussé la jeune société « à aller un peu plus loin » dans la démarche, explique Jérôme Chapelier, responsable de l’exploitation agricole. L’objectif étant d’inscrire cette action comme un projet scolaire, mais aussi d’insertion en entreprise.

La parcelle a été plantée à la rentrée des classes 2022 et la récolte est prévue avant le mois de juin. Sur une année, les élèves pourront donc découvrir tout le cycle de culture, mais aussi toutes les étapes de la transformation de la canne à sucre en jus puis, pourquoi pas, en rhum – sans le stade de la dégustation bien sûr. Au total, une quinzaine d’élèves participent à ce projet.

Aujourd’hui la société Hotu fenua, filiale de l’usine de jus de fruits spécialisée dans le bio dispose d’environ 10 hectares de plantation de cannes sur Moorea. À terme, la société souhaiterait pouvoir trouver « de nouvelles parcelles » et atteindre 35 hectares. Et pour pouvoir étendre son activité, il faut aussi de la main d’œuvre et c’est là tout l’enjeu de ce partenariat puisque ces jeunes pourront ensuite être recrutés par la société, précise encore le responsable de l’exploitation agricole.

Ce produit qui ne nécessite que peu d’entretien, n’a pas besoin d’irrigation, n’est pas victime de maladies particulières à un énorme potentiel sur le marché local et mondial. Nul doute que la filière canne à sucre est appelée à prendre de plus en plus d’ampleur sur le fenua.