Hawaiki Nui Va’a 2022 : Air Tahiti prive Shell du grand chelem

L’équipage d’Air Tahiti s’est imposé sur la troisième et dernière étape de la Hawaiki Nui va’a, entre Taha’a et Bora Bora ce vendredi. Shell va’a se classe troisième mais l’emporte tout de même largement au classement général de la course. Les jaunes sont désormais quintuples vainqueurs, et se sont imposés sur les trois dernières éditions.

La plage de Matira s’était transformé en temple du va’a, ce midi pour accueillir la dernière étape de la Hawaiki Nui 2022. Partis de Taha’a, les pirogues avaient plus de 58 kilomètres à parcourir, dans des conditions très changeantes. Et tous les regards étaient bien sûr tournés vers l’équipage de Shell Va’a, arrivé confortablement premier lors de la première étape entre Huahine et Raiatea, puis qui s’était imposé d’une rame sur la deuxième, dans le lagon de Taha’a. Grand chelem ou pas, telle était la question. Et ce sera non, pour les hommes de David Tepava, qui étaient déjà passé à côté de la triple victoire d’étape lors de leur succès à la Hawaiki Nui 2019 et 2018, les deux dernières éditions en date. Les jaunes pourtant n’étaient pas loin de l’exploit avec seulement 1 minutes 20 secondes de retard sur les premiers du tronçon. Il s’agit d’Air Tahiti, arrivés deuxième de la première étape, et qui signe en 4 heures 13 minutes et 1 seconde, une magnifique performance.

La Team OPT , plutôt en retrait lors de cette 29e édition, est à moins d’une minute dernière… Suivie donc de Shell qui remporte tout de même la course en 10 heures 23 minutes et 56 secondes, avec une avance confortable. La Team OPT se classe deuxième de cette édition, plus de 6 minutes derrière, et c’est Hinaraurea, qui complète le podium, à 8 minutes 24 des leaders. Chez les vétérans de plus de 40 ans, c’est Nunue Va’a qui s’impose, devant Tamarii Aaro No Arue, pourtant ralenti de 15 minutes pour un contrôle positif au cannabis, et Hava’i qui monte sur la troisième marche du podium.