Le Club des entreprises de la Ligue contre le cancer, créé pour faciliter le dépistage

Le comité de Polynésie de la Ligue contre le cancer a désormais son Club des entreprises : il permettra aux salariées d’obtenir un rendez-vous de dépistage du cancer du sein plus facilement et surtout de s’y rendre durant les heures de travail. Grâce à ce dispositif qui rassemble déjà plusieurs grandes entreprises locales privées et publiques, la Ligue espère améliorer les chiffres du dépistage et par conséquent, de la guérison. Il devrait être étendu ensuite à d’autres cancers, comme les cancers colorectaux.

C’était une idée du Dr Pierre Catteau, vice-président de la Ligue contre le cancer en Polynésie, mais la crise Covd avait ralenti le projet : associer le monde économique à l’effort de prévention du cancer du sein, en l’intégrant dans la politique RSE (responsabilité sociale et environnementale) des entreprises. Une démarche à la fois utile aux entreprises dont l’intérêt est d’avoir des salariés en bonne santé, et utile à la collectivité en contribuant à la maîtrise des dépenses de santé par des prises en charge précoces et donc moins coûteuses. « C’est dans l’air du temps, dit Karen Pascal du groupe Sopadep, que les entreprises prennent conscience de leurs responsabilités. Tout ce qui est prévention, les gens en parlent chez eux, et ça diffuse dans la société. » Les entreprises adhérentes voient ainsi leur participation à la prévention comme un investissement.

Le Club des entreprises a donc vu le jour récemment, avec comme premiers membres la CPS, l’OSB, Cegelec-Vinci, le groupe Sopadep, IDT, Pacific Beachcomber et la Banque de Tahiti. D’autres les rejoindront bientôt, comme Air Tahiti Nui, Air Tahiti, la Brasserie de Tahiti, la Banque de Polynésie, et le CHPF.

La première action va se concentrer sur le dépistage gratuit et sans ordonnance des cancers du sein pour les femmes de plus de 50 ans, mais elle peut bénéficier aussi aux plus jeunes. Les adhérents au Club des entreprises versent à la Ligue contre le cancer une participation minime, dégressive selon le nombre d’employés, et elles s’engagent à permettre à leurs salariées de se rendre à leur rendez-vous de dépistage durant les heures de travail. Le Club des entreprises les assistera dans la prise de rendez-vous, de façon anonyme et gratuite, et plusieurs radiologues s’engagent à les recevoir rapidement, comme l’explique le Dr Catteau.

Le Club des entreprises rappelle les chiffres : en Polynésie où un tiers des femmes seulement se font dépister, le pourcentage de guérison n’est que de 55%, contre 87% dans l’Hexagone où le dépistage est fait par deux tiers des femmes.

Pour celles qui ne trouvent pas le temps d’aller se faire dépister durant la semaine, ou ne trouvent pas de rendez-vous le samedi, « ça va vraiment lever beaucoup de freins », dit le Dr Teanini Tematahotoa, directrice de l’Institut du cancer de Polynésie française. Pour la présidente de la Ligue, Natacha Helme, c’est un complément à l’action de la Ligue qui se déplace sur le terrain mais touche moins les femmes sur leur lieu de travail.

Le Club des entreprises de la Ligue contre le cancer a également d’autres projets : la mise en place d’une newsletter, et le financement avec le concours de l’État d’un conteneur médicalisé itinérant pour porter l’effort de dépistage dans les archipels éloignés.

Cette campagne va servir de test : s’il s’avère efficace, le dispositif devrait ensuite s’ouvrir au dépistage d’autres cancers, comme les cancers colorectaux ou de la prostate. « Le dépistage, c’est 20 à 30% de décès en moins », rappelle le Dr Catteau.