Le collège de Taravao grand vainqueur du 6e Heiva Taure’a

C’est le collège de Taravao qui remporte la première place du Heiva Taure’a, ainsi que le prix du meilleur danseur, parmi les 10 établissements scolaires participant à cette sixième édition.

Sous l’égide du ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu et de la ministre de l’Éducation, Christelle Lehartel, Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture, en partenariat avec la DGEE et l’association Heiva Taure’a, a organisé la 6e édition du Heiva Taure’a – Le Heiva des collèges qui s’est tenue sur la place To’atā du 9 au 11 mars 2023.

10 établissements scolaires, 9 collèges et le CJA, ont répondu à l’appel de ce Heiva Taure’a 2023 : le collège Anne Marie Javouhey, le collège Pomare IV, le collège de Makemo, le collège de Bora Bora, le collège d’Afareaitu, le collège de Paea, le collège Maco Tevane, le collège de Taravao et le CJA englobant Papara, Paea, Punaauia, Faa’a, Mahina, Papeno’o et Ha’amene (Taha’a).

À l’issue de trois magnifiques soirées de concours qui ont réuni plus de 500 jeunes artistes, les 11 prix ont été attribués comme suit :

1 er coup de cœur du jury « pour son rôle de ra’atira » : Lee-Hana HOIORE du collège de Afareaitu

2 e coup de cœur du jury « pour leur message (tolérance, acceptation) » : le CJA

Meilleur orchestre « rohi pehe » : le collège de Taha'a

Meilleur danseur « Ori Tāne » : Kahiau Bellagny du collège de Taravao

Meilleure danseuse « Ori Vahine » : Tetaumoana Tapuea-Niuaiti du collège de Bora Bora

Meilleur « ‘ōrero » : Samaël Avae du collège Maco Tevane

Meilleur dossier pédagogique : le collège de Makemo

Meilleure interprétation artistique : le collège de Taravao

Le total cumulé de la meilleure interprétation artistique et du meilleur dossier pédagogique définit le podium du grand prix Heiva Taure’a :

1 er prix catégorie Heiva Taure’a : le collège de Taravao

2 e prix catégorie Heiva Taure'a : le collège Maco Tevane

3e prix catégorie Heiva Taure'a : le collège de Makemo

Le jury réuni sous la présidence de Tonyo Toomaru était composé de Vaihere Pohue-Cadousteau, Heimoana Metua, Moana’ura Tehei’ura, Hiriata Brotherson, Guillaume Fanet et Tiare Trompette-Dezerville.

Ceux qui n’ont pas eu la chance d’assister aux spectacles sur To’atā, ont tout de même pu suivre gratuitement les soirées de concours en live streaming sur la page Facebook du Heiva Taure’a. Tous les spectacles sont donc encore disponibles en replay.

Avec communiqué