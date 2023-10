Le congrès de l’ACCD’OM se tiendra en Nouvelle-Calédonie en novembre

Cette année, l’Association des communes et collectivités d’Outre-mer tiendra son congrès annuel en Nouvelle-Calédonie. Plus de 350 élus et techniciens des collectivités ultramarines se sont inscrits pour participer, du 12 au 17 novembre prochain. Le Syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française en est le co-organisateur. Avec notre partenaire Outremers360.

Intitulé « Nouvelle-Calédonie, terre de parole, les Outre-mer, terres de défis », ce congrès abordera de nombreuses thématiques. Les finances, avec notamment l’octroi de mer et le FIP, la transition énergétique, la gestion des déchets, la protection de la biodiversité, les fonds européens, la cyber sécurité, les violences intra Familiales, l’autonomie alimentaire, la gestion des risques, la mobilité durable, la sécurité des territoires…

Co-organisé cette année avec les 2 associations de maires du territoire d’accueil et le Syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française, ce congrès s’annonce comme une ouverture sur un regroupement des forces vives de nos Outre-mer selon l’ACCD’OM. « Cette année encore, nous nous efforcerons à mettre en avant les actions de nos adhérents, reproductibles dans les autres territoires, et ainsi nourrir l’espoir de l’avancée de nos Outre-mer », a indiqué Jean-Claude Maës, Président de l’ACCD’OM et maire de Capesterre-de-Marie-Galante.

Comme chaque année, le congrès se clôturera par la rédaction de motions, propositions d’amélioration à mettre en œuvre, qui seront remises à l’État. Un retour sur le congrès, et une première annonce des motions seront faits, comme chaque année, durant la journée Outre-mer de l’AMF le lundi 20 novembre. Pour rappel, depuis 2021, l’ACCD’OM siège au bureau de l’AMF comme membre associé, et contribue, avec la délégation Outre-mer de l’AMF à la discussion sur les besoins des territoires ultramarins.

L’ACCD’OM, qui a lancé en juillet dernier son application mobile Élus Outre-mer, y mettra l’ensemble des travaux à disposition de ses membres à la fin du congrès.