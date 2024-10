Le Conrad Bora Bora Nui se refait une beauté à 3,5 milliards

Ouvert en 2017 sur le site de l’ex-Hilton, au motu To’opua, le 5-étoiles, propriété de Louis Wane, doit subir d’importantes rénovations d’ici mai 2026. Nouvelles toitures, pontons, centrale et hangars, et surtout agrandissement, rafraichissement ou ajout de piscine pour plus de 70 bungalows… Le projet vient de recevoir un agrément du Pays pour une défiscalisation à 1,4 milliard de francs, soit 40% de l’investissement total.



Nouvelle cure de jouvence pour le Conrad Bora Bora Nui. L’ex-Hilton, installé sur le motu To’opua, au Sud-Ouest du lagon de la Perle du Pacifique, avait rouvert ses portes en avril 2017, après deux ans de rénovations importantes dont quelques mois de fermeture. Un chantier à 2,2 milliards de francs, soutenu par le Pays à hauteur de 900 millions, qui avait permis à son propriétaire Louis Wane de l’agrandir – il compte aujourd’hui 114 suites dont 86 bungalows sur pilotis et des villas atteignant les 300 mètres carrés -, de le faire changer d’enseigne, et surtout de le faire monter en gamme. Doté depuis lors d’une cinquième étoile, il est le grand concurrent du San Régis, du Four Seasons… Ou du plus récent Westin Bora Bora. Cet autre palace avait été ouvert par le même groupe Wane en septembre sur la base de l’ex-Méridien, après une rénovation à huit milliards de francs aidée par un crédit d’impôts du Pays de 60%, soit 4,8 milliards de francs.

Au tour du Conrad, donc de partir dans un cycle de rénovation, avec encore une fois une aide fiscale du Pays. L’agrément de cette nouvelle « défisc » été publié ce mardi au journal officiel : 1,4 milliards de francs de crédit d’impôt maximum pour un projet évalué à 3,5 milliards. Soit 40% du total.

Le groupe Wane ne précise pas, à l’heure actuelle, quel sera le calendrier de ce chantier, mais elle a assuré aux autorités qu’il serait terminé d’ici mai 2026. On sait aussi que ce sera un chantier d’ampleur. Les toitures en pandanus, les pontons en bois, les « fare services » ou les réseaux doivent être rénovés, un ponton d’accueil qui doit être aménagé, de même qu’une terrasse bar, et un nouveau hangar doit surtout être construit à terre pour abriter des vestiaires et des sanitaires pour le personnel, une nouvelle buanderie, une infirmerie et même une centrale d’énergie et un osmoseur. Mais c’est surtout côté bungalows que se feront les travaux : 42 d’entre eux doivent, en plus d’un rafraichissement, voire leur deck agrandi et doté d’une piscine, 32 autres seront refaits à neuf, de même que les deux villas présidentielles, une villa royale et deux bungalows « colline ». Quatre bungalows doivent en outre être déplacés et « jumelés ». Bref, le Conrad monte encore en gamme.