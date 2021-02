Le conservatoire retrouve sa voix

2e concours de théâtre pour l’Outre-mer : les candidatures sont ouvertes En collaboration avec l’Académie de l’Union (l’école supérieure professionnelle de théâtre du Limousin), le Conservatoire artistique organise le 2 juin prochain la seconde édition du concours de théâtre des Outre-mer. Ce concours national organisés dans toutes les collectivités ultramarines permet aux jeunes de 18 à 24 ans titulaires du Bac d’accéder à une classe préparatoire supérieure, pour préparer les concours d’entrée des écoles nationales de théâtre et de devenir comédiens professionnels. Un enseignement gratuit, qui laisse aux cultures ultramarines la place de s’exprimer, un billet d’avion et une partie de l’hébergement pris en charge, cette filière offre des conditions exceptionnelles pour, à la fin, obtenir une licence de lettres, explique Christine Bennett, qui enseigne le théâtre au CAPF. https://www.radio1.pf/cms/wp-content/uploads/2021/02/CAPF-BENNETT-03.wav Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 28 mai. Des élèves de Christine Bennett, de John Mairai et de Vanina Ehu se présenteront le 2 juin, mais le concours est ouvert à tous. Le choix des scènes présentées est libre, classique, contemporain, traditionnel, tout est possible. C’est par ce biais que Mahealani Amaru est partie en France il y a trois ans. Elle est aujourd’hui en 3e et dernière année à l’école nationale de théâtre de Limoges. Elle a déjà participé à des spectacles professionnels, notamment sur la scène du Théâtre du Châtelet à Paris. La fiche d’inscription et les éléments sur le cursus d’études sont téléchargeables sur www.conservatoire.pf