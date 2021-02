Covid-19 : seulement 8 nouveaux cas en 72 heures

Le covid ne cesse de perdre du terrain en Polynésie, laissant espérer une éradication de l’épidémie dans les semaines à venir. Pourtant, les cas graves restent présents, avec 11 hospitalisations et un nouveau décès lié à l’épidémie.

Voilà plus de 6 mois que le covid n’avait pas aussi peu circulé au fenua. Les autorités n’ont détecté que 8 nouveaux cas de covid depuis vendredi. Un chiffre à comparer avec les 37 contaminations recensées durant le weekend du 8 et 9 août, moins d’une semaine après la réintroduction – ou du moins la nouvelle détection – du virus en Polynésie. Cette baisse constante d’intensité de l’épidémie avait commencé dès le mois de décembre, bien avant la fermeture des vols aux touristes. Et semblent pouvoir aboutir, quatorzaine obligatoire aidant, à une éradication de l’épidémie dans les semaines à venir.

Pourtant, le covid continue de peser sur l’activité de l’hôpital. La filière covid, qui avait atteint une centaine de lits en novembre, accueille toujours 11 patients, pris en charge pour des symptômes graves de la maladie. Cinq d’entre eux sont en réanimation, pour la plupart depuis plus d’une semaine. Le CHPF a, en outre, enregistré un nouveau décès lié à l’épidémie ce weekend.