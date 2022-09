Le coût des importations pétrolières a doublé en un an

D’après l’ISPF, la valeur globale des importations civiles du fenua a grimpé de 30% entre juillet 2021 et juillet 2022. Du fait de la reprise, bien sûr, mais surtout de l’inflation.

138 milliards de francs, hors taxe. C’est le total des importations réalisées en Polynésie entre janvier et juillet d’après la dernière note de commerce extérieur de l’ISPF. Un total 23% supérieur à celui de la même période en 2021. Et cette hausse de la valeur de l’import semble aller en accélérant : pour le seul mois de juillet, la valeur des biens débarqués au fenua est 30,1% supérieure à celle de juillet 2021. La reprise économique, entamée courant 2021 mais très progressive, n’y est pas pour rien. Mais c’est aussi l’inflation qui fait gonfler la note. Pour preuve, les importations de produits pétroliers ont augmenté de seulement 9% en volume entre juillet 2021 et juillet 2022… Mais ont bondi de 110% en valeur. Et ça n’est pas seulement parce que le mois de juillet a été particulièrement riche en livraisons : le cumul des importations de produits pétroliers est en hausse de 76% depuis janvier, alors qu’elles sont stables en volume.

Côté export, c’est aussi l’explosion : +28% sur les sept premiers mois de l’année, par rapport à 2021… Qui avait été, sans être catastrophique, plutôt une mauvaise cuvée en matière d’exportation. Mais le fait est que l’exportation phare du fenua, la perle, se porte bien, avec 401 millions de francs de produits perliers (dont 97% de perles brutes en valeur) vendus au seul mois de juillet contre 187 un an auparavant. Le poisson polynésien semble aussi bien se vendre avec 17% d’export en plus entre janvier et juillet, de même que l’huile de coprah (+112%) et contrairement au noni (-34%).