Le coût du fret international a augmenté de 43% entre 2015 et 2021

Une étude de l’ISPF sur le fret international, basée sur les statistiques des Douanes, montre une importante augmentation des coûts ces dernières années. Des coûts qui sont 4 fois supérieurs à ceux observés en métropole, et qui représentent aujourd’hui 17% de la valeur des importations.

811 000 tonnes et une valeur de 168 milliards de Fcfp pour le fret importé par voie maritime, 2 370 tonnes et 32 milliards pour le fret aérien, ce sont les chiffres annuels mis en évidence par l’Institut de la statistique de Polynésie française. Si le coût du fret maritime avait profité du développement des transports maritimes et de la globalisation, il remonte inexorablement depuis 2015. Le coût du fret aérien, encore plus sensible au prix du pétrole, a pour sa part augmenté de 56% entre 2019 et 2021. Résultat : une hausse globale de 43% du coût du fret vers la Polynésie française entre 2015 et 2021. Et si ces derniers temps les économistes du Pays expliquent en partie l’inflation par la désorganisation de la production et du transport international suite à la crise sanitaire, l’ISPF montre aussi que la tendance à la hausse est plus ancienne. Les précisions de Nicolas Prudhomme, directeur de l’ISPF :

Le prix du fret dépend bien sûr du type de marchandise, du mode de transport, des cours du pétrole et des devises, mais aussi de la provenance et de la fréquence des liaisons internationales. Ainsi, le coût du transport de marchandises depuis l’Amérique du Nord (essentiellement des produits de l’agriculture et de l’industrie agro-alimentaire) est à présent trois fois plus cher que le transport depuis l’Asie (principalement des biens intermédiaires et énergétiques).

Ce sont le pétrole et le ciment qui représentent plus de la moitié du poids des marchandises importées par bateau. En termes de valeur, le « Top Ten » inclut bien sûr les produits énergétiques, mais aussi la viande, la farine et le riz, les produits de l’industrie automobile (18 milliards par an), les médicaments (10 milliards), les téléphones et les produits de l’industrie agro-alimentaire.

À noter que l’augmentation du prix du fret, qui entre dans le calcul de la valeur CAF (coût, assurance, fret) sur laquelle sont basés les droits et taxes d’importation, et la TVA à l’entrée sur le territoire, signifie aussi une hausse mécanique des recettes fiscales qu’engrange le Pays.