Le covid-19 s’invite à Nuutania

Le Haut-commissariat a annoncé l’apparition du covid-19 à Nuutania. Au total ces sont 17 agents du centre pénitentiaire et trois détenus qui ont contracté le virus. L’état de santé des détenus ne présente aucune inquiétude et sera suivi par le Bureau de veille sanitaire. Quant aux surveillants, ils ont été placés en isolement à domicile.

Face à l’apparition de deux premiers cas positifs détectés dans la semaine au sein des personnels du centre pénitentiaire de Nuutania, une campagne de dépistage a été menée par le Bureau de veille sanitaire. Au total, 13 agents du centre pénitentiaire ont été détectés positifs. Ils ont été placés en isolement à domicile. Une seconde opération de dépistage a été effectuée vendredi 25 septembre, au sein des personnes détenues, notamment celles identifiées comme cas contacts potentiels et les plus vulnérables, ainsi que des personnels qui n’avaient pas pu être testés lors de la précédente opération.

Les dépistages ont permis de détecter 7 cas positifs supplémentaires dont 4 agents pénitentiaires et 3 détenus. Ces derniers ont immédiatement été mis à l’écart des autres personnes détenues dans une aile spécifique du centre pénitentiaire. A ce stade, leur état de santé ne présente aucune inquiétude et sera suivi par le BVS. Quant aux personnels pénitentiaires détectés positifs, ils ont été placés en isolement à domicile.