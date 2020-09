Nomination : François de Kerever devrait être le nouveau conseiller Outre-mer à l’Elysée

François de Kerever, actuel chef de bureau du management du corps préfectoral et des administrateurs civils au ministère de l’Intérieur, devrait prendre dans les prochains jours ses fonctions de conseiller Outre-mer à l’Élysée – selon les informations de notre partenaire Outremers360° – en remplacement de Stanislas Cazelles, parti au mois de février en tant que préfet de la Martinique.

Professeur d’histoire et de géographe pendant plus de 7 ans, énarque, c’est un fin connaisseur des Outre-mer qui devrait prendre ses fonctions cette semaine.

Il a été directeur de cabinet de la préfecture de la Sarthe de 2012 à 2014. Il a été directeur de cabinet de mai 2014 à août 2016 de la Martinique avec les préfets Laurent Prevost (actuellement haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie) et Fabrice Rigoulet Roze (ancien directeur de cabinet de Victorin Lurel, ministre des Outre-mer, et actuellement directeur de cabinet de Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture).

Il a été directeur de cabinet de la Direction générale des Outre-mer (DGOM) au ministère des Outre-mer de septembre 2016 à juin 2017, et chargé de mission en septembre 2017 au lendemain de l’ouragan Irma à la préfecture de St-Martin-Saint Barthélémy, pour coordonner l’action de l’état et recréer les structures de gestion de crise. Depuis juin 2017, il est chef du bureau du management du corps préfectoral et des administrateurs civils au ministère de l’Intérieur.

Avec Outremers360°