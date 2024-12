Le Cyathea, remplaçant du Aito Nui II, est arrivé à Papeete

Parti de Nouméa le 28 novembre, le remorqueur loué par le port autonome est entré dans la rade ce midi. Il doit remplacer, le temps de sa réparation, le Aito Nui II, fleuron du service de remorquage du port qui avait violemment heurté une patate de corail à Hitia’a le 4 octobre dernier, dans des circonstances toujours pas éclaircies. Des expertises sont encore en cours, notamment par les représentants de Rolls Royce, qui a construit les moteurs, pour avoir une idée précise des travaux à mener et de leur coût.

Avec ses 55 tonnes de traction – presque autant que le Aito Nui II – le Cyathea, de la société calédonienne Sora-Sorecal, doit permettre au port autonome d’accueillir les porte-conteneurs dans des conditions normales. Depuis le 4 octobre et l’accident du remorqueur le plus récent et le plus puissant du port, certains une partie des plus imposants cargos ont été retardés ou ont dû renoncer à leur escale polynésienne, du fait des difficultés à les assister dans leur entrée de la passe et dans leur manœuvre d’accostage. Le Cyathea, qui a été loué pour six mois, avec équipage, pour environ 200 millions de francs, doit, après les dernières formalités, être opérationnel d’ici une semaine. Quant au Aito Nui II, après des inspections sur le dock flottant, il doit encore subir une batterie d’expertises, notamment par les représentants de Rolls Royce, constructeur de ses moteurs, pour avoir une idée précise des travaux à mener et surtout de leur coût. Les circonstances de l’accident du 4 octobre font toujours d’une enquête interne du port et d’investigations des services maritimes de l’État, dont les résultats n’ont à l’heure actuelle pas été révélés.