Miss France : Miss Tahiti parmi les favorites du Parisien et de Paris-Match, mais pas de l’IA

À trois jours de la grande soirée d’élection de Miss France 2025, les pronostics vont bon train. Au fenua, tous les regards sont naturellement tournés vers Temanava Domingo, élue Miss Tahiti en juin dernier. Elle figure notamment dans le Top 5 de la rédaction de Paris-Match, est qualifiée de « LA Miss parfaite » par Le Parisien et se classe parmi les six favorites du site Au Féminin. Beaucoup de bons points pour la Polynésienne, qui en revanche n’a pas été retenue dans les pronostics gagnants de l’Intelligence artificielle.

Depuis plus d’un mois, Temanava Domingo brille sur la scène nationale. Depuis son départ pour Paris, notre reine de beauté a rencontré les 29 autres prétendantes à la prestigieuse couronne. Elle a vécu de nombreuses aventures, dont un séjour d’une semaine en Côte d’Ivoire qui lui a permis de tisser des liens et de se faire remarquer. Un voyage et des prestations dans divers shootings photo, interviews télévisées et le test de culture générale, qui viennent confirmer sa place parmi les favorites de plusieurs médias nationaux. Le Parisien l’a récemment décrite comme « LA Miss parfaite », tandis que Au Féminin la classe parmi ses six préférées et qu’elle figure aussi dans le Top 5 de la rédaction de Paris-Match… un signe que Temanava ne laisse personne indifférent. Avec sa silhouette élancée et ses 1,81 m, elle ne passe jamais inaperçue. Pour autant Miss Tahiti n’a pas été retenue dans les pronostics gagnants du cabinet Avisia, qui s’appuie sur des données et l’intelligence artificielle, pour ses prédictions finales. L’IA mise cette année sur une victoire de Miss Guadeloupe, suivie de Miss Martinique et de Miss Nord-Pas-de-Calais.

Punaauia va diffuser l’élection en direct

Cependant, l’année dernière, Avisia s’était trompé : alors que le cabinet avait prédit la victoire de Miss Côte d’Azur, c’est Miss Nord-Pas-de-Calais, Eve Gilles, qui avait décroché la couronne. L’année d’avant, Avisia avait prédit la victoire de Miss Guadeloupe et c’est effectivement Indira Ampiot qui avait décroché la couronne de Miss France 2023… aucune certitude donc si n’est qu’en tout cas au fenua, l’événement devrait fédérer de nombreux Polynésiens autour de notre Miss Tahiti ce samedi. Il devrait notamment y avoir du monde du coté de la Mairie de Punaauia, d’où est originaire Temanava, et où l’équipe municipale prévoit de diffuser au public l’émission en direct. Sur ses réseaux sociaux, la jeune femme partage avec humilité et émotion son aventure. Elle écrivait récemment : « Dans la vie, il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous… « . Un message qui résonne comme une invitation à suivre cet événement d’exception, ce samedi 14 décembre à partir de 10 heures sur TF1 qui diffusera l’élection Miss France 2025, en direct depuis l’Arena Futuroscope de Poitiers.