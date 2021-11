Le grand théâtre pour ‘O Morito ta’u vahine

La pièce de théâtre ‘O Morito Ta’u Vahine présentée par SA Productions sera de retour les 17 et 18 décembre au Grand théâtre de la Maison de la culture. Le vaudeville Ma femme s’appelle Maurice écrit par Raffy Shart et traduit en tahitien par Jacquot Ti’ati’a avait été un succès à la salle Manuiti au mois de juillet. Après la levée des restrictions sanitaires, les comédiens sont impatients de remonter sur scène.

Face au succès des premières représentations de ‘O Morito ta’u vahine à la salle Manuiti de Paea, remettre le couvert était une évidence pour SA Productions. Les représentations auront lieu les 17 et 18 décembre au Grand théâtre de la Maison de la culture. Il s’agit d’une pièce écrite à l’origine par Raffy Shart, Ma femme s’appelle Maurice qui a été traduite par Jacquot Ti’ati’a et a conquis le public avec des références populaires parlantes en reo tahiti. « C’est du comique de situation avec du mime », comme l’explique Christopher Prenat. Il interprète dans la pièce Tihoti, l’un des personnages principaux, et pour lui « même ceux qui ne comprennent pas le tahitien, doivent venir, ils comprendront quand même ».

L’heure de se remettre en scène est venue

Après une période d’attente de 5 ou 6 mois, un confinement et quelques reports, le deuxième round va pouvoir avoir lieu. « Il faudra se remettre à parler tahitien, reprendre nos textes, les mémoriser », énumère Rocky Gobrait, interprète de Pateatiti Tane. Christopher Prenat, Tamatoa Kautai, Vaitea Tauraa, Tepa Teuru, Sonia Gibson, Rocky Gobrait et Merehau Cugnet se retrouveront dès lundi sous le commandement de Raffy Shart, qui a aussi assuré la mise en scène. C’est lui qui avisera lundi des adaptations à faire pour exploiter au maximum le potentiel du Grand théâtre. Les comédiens qui ont développé des relations d’amitié se montrent impatients de pouvoir jouer à nouveau ensemble. Un spectacle qui promet des éclats de rire du début à la fin.

Le mari, la femme, la maîtresse : le triangle classique du vaudeville Le pitch : jusqu’où un homme peut-il aller pour cacher sa liaison quand sa maîtresse menace de tout dévoiler ? Tihoti est un mari volage. Il vit aux crochets de sa femme Marina, issue d’une famille aisée. Excédée par les promesses non tenues de Tihoti, Katia veut révéler à Marina qu’elle est la maîtresse de son mari, afin de la pousser au divorce. Sur ces entrefaites, Tihoti essaie d’enrôler Morito, bénévole d’une association caritative de passage dans l’immeuble, pour qu’il prenne le rôle de sa femme afin de chasser sa maitresse. Malheureusement pour Tihoti, Morito ne sera pas la femme qu’il espérait. Un couple de retraités et le mari de Katia achèveront la confusion de Tihoti, qui ne sortira pas indemne du chaos.