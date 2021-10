Le job dating du Sefi aboutit à 23 CDI

Le directeur du futur bistro-bar de l’aéroport de Tahiti-Faa’a a recruté 23 personnes, à l’issue d’un « job dating » organisé par le Sefi.

« Ça va faire 5 à 7 ans que je n’avais pas eu de CDI », disait jeudi midi cette jeune femme dans les locaux du Sefi, où elle venait de signer en tant que serveuse au restaurant « L’Aviation » qui ouvrira le 2 novembre prochain à l’aéroport de Tahiti-Faa’a. Et c’est une publication sur Facebook qui l’a menée à ce poste, l’illustration que la nouvelle stratégie du Sefi, pour rendre ses offres d’emploi plus visibles via les réseaux sociaux, fonctionne.

Avec 22 autres personnes qui ont aussi signé leur contrat aujourd’hui pour travailler soit en salle, soit en cuisine, elle rejoindra le restaurant dès le 18 octobre pour préparer l’ouverture. Alain, le directeur, semble à la fois étonné et ravi d’avoir pourvu les postes grâce au Sefi. L’organisme, qui s’efforce de moderniser ses méthodes de travail, a organisé pour lui un « job dating » qui lui a permis de rencontrer les candidats. Il salue « la réactivité » du Sefi, et annonce d’ores et déjà son intention de poursuivre le recrutement, pour atteindre 30 employés à terme.

Autre exemple d’insertion réussie : après deux ans de remise à niveau, un SDF suivi par le Sefi et Père Christophe a récemment obtenu un poste de manutentionnaire à la TSP.