Le Mini Heiva pour clore en beauté les fêtes de juillet

Si vous avez raté les soirées du Heiva 2019, vous avez l’occasion de vous rattraper avec le Mini Heiva, organisé chaque année par l’InterContinental Tahiti Resort & Spa. Quatre dîners, les 26 et 27 juillet et les 2 et 3 août prochains, pour retrouver les groupes de chant et de danse qui ont enflammé l’espace To’ata.

Cela fait 38 ans que l’InterContinental Tahiti Resort & Spa organise chaque année le Mini Heiva. L’occasion pour ceux qui ont raté les soirées du Heiva 2019 d’approcher les groupes lauréats et aussi, pour les touristes, de découvrir la culture polynésienne.

Le Mini Heiva concentre les meilleurs groupes de danse et de chant du Heiva i Tahiti. Pour sa 38ème édition, il prendra place sur le grand motu de l’InterContinental Tahiti Resort & Spa. Il se déroulera lors de quatre dîners exceptionnels qui auront lieu les 26 et 27 juillet et les 2 et 3 août prochains.

Ce sera aussi l’occasion d’élire Miss et Tane Mini Heiva 2019 dont les critères de sélection sont non seulement la beauté physique, mais aussi la performance en danse, la présence scénique, et la qualité de la mise en scène.

Le programme :

Vendredi 26 Juillet: Soirée maa’a Tahiti

18h45 Animation musicale Manavib’s

19h30 Ouverture du buffet – Four Tahitien

20h05 Danse du feu

20h25 Candidats Miss et Tane Mini Heiva

20h40 Pupu Himene: Tamari’i Mataiea

(1er prix ‘Ute Paripari)

(1er prix ‘Ute ‘Arearea)

(2ème prix Tarava Tahiti)

21h05 Spectacle de Toahiva

(1er prix orchestre création)

Samedi 27 Juillet: Soirée merveilleuse

18h45 Animation musicale Tah Session

19h30 Ouverture du buffet

20h05 Danse du feu

20h25 Candidats Miss et Tane Mini Heiva

20h40 Pupu Himene: Tamari’i Pane Ora

(1er prix Tarava Tahiti)

21h05 Spectacle de Tere ’ori

(1er prix Hura Ava Tau)

Vendredi 2 août: Soirée merveilleuse

18h45 Animation musicale

Tahitian Jazz Feeling

19h30 Ouverture du buffet

20h05 Danse du feu

20h25 Candidats Miss et Tane Mini Heiva

20h40 Pupu Himene: Tamanui Apatoa No Papara

(1er prix Tarava Tuha’a Pae)

(1er prix Himene Ruau)

21h05 Spectacle de Tamari’i Mataiea

(3ème prix Hura Tau)

Grand prix Tumu Ra’i Fenua)

Samedi 3: Soirée des archipels

18h45 Animation musicale Guy Laurens

19h30 Ouverture du buffet

19h55 1er passage Miss et Tane Mini Heiva

20h05 Danse du feu

20h25 Passage Miss Mini Heiva

20h40 Passage Tane Mini Heiva

21h05 Spectacle de Hitireva

(2er prix Hura Tau)

(1er prix Meilleur Danseuse)

(2er prix Meilleur Danseur)