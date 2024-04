Le patrouilleur Teriieroo a Teriierooiterai a passé le Cap Horn

Parti de Brest à la mi-mars pour rejoindre le fenua, le nouveau Patrouilleur Outre-mer Teriieroo a Teriierooiterai vient de passer le Cap Horn. Un lieu mythique franchi dans des conditions clémentes, après une traversée de l’Atlantique mouvementée qui a éprouvé la capacité du navire flambant neuf à naviguer par mer formée.

Aux dernières nouvelles, le nouveau patrouilleur outre-mer Teriieroo a Teriierooiterai devrait arriver le 23 mai à Papeete. La Marine nationale vient d’annoncer sur sa page Facebook que le navire vient de franchir le Cap Horn, un lieu mythique. L’ensemble des marins à bord peuvent désormais se qualifier de « cap-horniers » et même porter une boucle d’oreille en or à l’oreille gauche ! Une tradition marine à laquelle on imagine mal les militaires faire honneur. La Marine précise que le Cap a été franchi dans des conditions clémentes contrairement à la traversée depuis son départ de Brest le 16 mars qui fut mouvementée et qui a permis « d’éprouver la capacité du patrouilleur à naviguer par mer formée ». C’est le premier passage du Cap Horn d’un bâtiment de la Marine depuis 15 ans. Désormais, direction Ushuaïa où le Teriieroo a Teriierooiterai doit faire escale.

Cette nouvelle classe de navire a été spécialement conçue pour les grandes ZEE ultramarines. La Polynésie doit en recevoir deux : le Teriieroo a Teriierooiterai d’ici quelques semaines et le Philippe Bernardino en 2025. Les POM viennent remplacer les vieux P400 comme La Railleuse, La Tapageuse, La Glorieuse… ou pour ce qui est de la Polynésie, l’Arago qui quittera le fenua en juin. Plus rapide, plus autonome, plus gros, mieux équipés… Ces nouveaux navires devraient permettre d’assurer une meilleure surveillance de la ZEE.