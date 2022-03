Le Pays lance la construction du terminal de croisière

La première pierre du futur terminal destiné à accueillir les paquebots à Papeete a été posée jeudi. Un chantier d’un montant d’1,75 milliard de francs qui doit durer un an.

On en parle depuis fin 2015, le comité de pilotage planche dessus depuis fin 2018, il va finalement sortir de terre et devrait être opérationnel à la fin de l’année prochaine. Le terminal de croisière, sur l’emprise du front de mer où s’élevait auparavant le Fare Manihini, à côté de la place Vaiete, a désormais sa première pierre, posée jeudi par le président du Pays.

Le projet s’inscrit dans la continuité des aménagements du front de mer, tels que la place Tu Marama, la promenade du front de mer de Papeete, celle de Motu Uta, ainsi que le futur aménagement de la place Vaiete. le futur terminal de croisière international est dimensionné pour traiter les navires « de tête de ligne », d’un flux de 1 400 à 2 400 passagers, avec l’ajout de structures mobiles. « La Polynésie représente plus ou moins 1000 escales par an, quand l’Australie en représente environ 750 et la Nouvelle-Zélande 700. Il faut mettre en place une synergie régionale pour nous positionner en tant que tête de ligne régionale et inciter les armateurs à ne plus considérer la Polynésie comme simple destination de passage » a déclaré Édouard Fritch dans son discours.

L’ensemble de plus de 2 700 m2 est conçu sur des principes bioclimatiques : ventilation naturelle, matériaux adaptés à l’air marin, toiture terrasse végétalisable, récupération des eaux de pluie. Sans oublier une passerelle piétonne pour traverser le boulevard Pomare, un espace artisanat de 300 m2 et un espace exposition/galerie d’art de 500 m2 consacré à l’histoire maritime polynésienne. Il sera également doté d’un parking souterrain d’une capacité de 205 places.

Le chantier, confié à un groupement mené par l’entreprise Boyer, se chiffre à 1,75 milliard de Fcfp. Les travaux devraient durer 12 mois.

Avec communiqué