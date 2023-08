Deux pointures pour développer le rugby à XV

Fort de son partenariat avec le Stade toulousain, le Papeete Rugby Club accueille deux éducateurs de renom, Marc Dantin et Philippe Laurent, pour encadrer deux semaines de stage à destination des jeunes et des entraineurs de XV. Une formule expérimentée l’an passé avec succès.

L’année dernière, deux éducateurs du Stade toulousain avaient déjà passé quelques semaines au fenua. « Et ils n’ont eu aucun problème à convaincre » deux de leurs collègues à remettre ça cette année, selon Yannick Gooding, membre du Papeete Rugby Club.

Ancien entraineur de clubs professionnels (Mont-de-Marsan, Tarbes, Colomiers..), Marc Dantin est désormais chargé des U14 à Toulouse. De son côté, Philippe Laurent a lui aussi coiffé cette casquette d’éducateur après des expériences au haut niveau, notamment à la tête de l’équipe de France féminine.

Sur la pelouse du stade Excelsior, ces deux spécialistes des jeunes pousses de l’ovalie vont distiller leurs conseils auprès de deux groupes, répartis selon leurs catégories, une nouveauté cette année. D’une part les U12 et U14, mardi 1er, mercredi 2 puis jeudi 3 août. Et d’autre part les U16 et U18, les mardi 8, mercredi 9 et jeudi 10.

Un partage avec les autres clubs

Si le stage est organisé par le Papeete Rugby Club, toutes les écoles de rugby ont été invitées à s’inscrire. Deux jeunes U18 des îles Cook seront aussi de la partie, puisque le club de Papeete a aussi un partenariat avec une équipe de notre voisin.

« On sait très bien que d’autres jeunes et d’autres éducateurs souhaitent aussi profiter de cette expertise et de cette expérience, donc on a ouvert le stage à tous les autres clubs. Nous avons donc des jeunes des clubs de Punauia, de Paea, de Pirae ou de Raiatea qui sont inscrits, en plus de ceux de notre partenaire des îles Cook », précise Yannick Gooding. « Le but, c’est de partager cela. »

Les entraineurs du fenua sont aussi invités à participer. Le but : monter en compétence. Une session de « management d’équipe et de gestion des conflits » est notamment prévue le jeudi 10 août. Ils participeront aussi aux entrainements proposés, « pour voir concrètement quel est leur discours avec les U12 par exemple, ou comment ça se passe avec les U14. Ils vont pouvoir regarder comment se préparent et s’organisent des séances avec ces coachs-là », souligne Yannick.

Ce stage vient consolider le partenariat opéré depuis 2021 entre le club de Papeete et le champion de France en titre. « Le Stade toulousain donne du crédit au club. Ça rassure également les parents et ça motive surtout les jeunes, donc c’est quelque chose qu’il faut alimenter chaque année pour les faire venir et les faire progresser », se réjouit le dirigeant. « Et les éducateurs toulousains peuvent aussi avoir un pied dans le Pacifique et voir des potentiels différents, physiquement, de ce qu’il peut y avoir en métropole. Donc c’est un peu gagnant-gagnant », estime-t-il.

A terme le Papeete Rugby Club aimerait voir de jeunes rugbymen polynésiens s’envoler pour la Métropole. Ce partenariat et ces stages sont en tout cas les premières pierres posées en ce sens. « En Calédonie, ça existe déjà et c’est très bien implanté », avec de nombreux joueurs professionnels issus du Caillou. Et de futurs champions, le club pourrait bien en voir débarquer dès la rentrée prochaine, effet Coupe du monde oblige.

En attendant le tournoi mondial, du 8 septembre du 28 octobre, il reste encore des places pour les différentes formations proposées ces prochains jours au fenua. Renseignements par mail à papeeterugby@gmail.com ou sur la page Facebook du club.