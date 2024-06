JO de surf : Qui seront les premiers adversaires de Vahine Fierro et Kauli Vaast ?

Les Polynésiens Vahine Fierro et Kali Vaast, la Réunionnaise Johanne Defay et le Basque Joan Duru affronteront leurs premiers adversaires lors des épreuves de surf des Jeux olympiques de Paris 2024, le samedi 27 juillet sur la mythique vague de Teahupo’o. La Fédération internationale de surf a dévoilé les compositions du premier round. Le point avec notre partenaire Outremers360°.

Victorieuse mercredi dernier à Teahupo’o lors de la Shiseido Tahiti Pro, Vahine Fierro va, pour son premier round, se confronter à la Péruvienne Sol Aguirre et à l’Espagnole Janire Exabarri. Pour rappel, Vahine Fierro, native de l’île de Huahine a inscrit son nom dans l’histoire de Teahupo’o en devenant la première polynésienne a remporté l’étape à domicile du circuit professionnel WSL. Une performance qui l’a placée parmi les favorites pour les JO.

Sa compatriote de La Réunion, Johanne Defay, devra se départir de la Costaricienne Brisa Hennessy, finaliste face à Vahine Fierro mercredi dernier et nouvelle leader du classement mondial, et à la Nicaraguayenne Candelaria Resano, qui a impressionné dans les tubes lors du récent camp d’entraînement de l’ISA à Teahupo’o, rappelle la Fédération française de Surf.

Kauli Vaast affrontera le Péruvien Lucca Mesinas, vainqueur des Panamerican Games 2023, et l’Américain Griffin Colapinto, rétrogradé de la première à la deuxième du Championship Tour, après avoir été éliminé en série de repêchages à Teahupo’o par Mihimana Braye, lui aussi Tahitien et seul représentant masculin de la Polynésie lors de la Tahiti Pro.

Enfin, Joan Duru croisera la route de deux pensionnaires du CT : le Sud-Africain Matthew McGillivray et surtout l’Australien Jack Robinson, vainqueur à Teahupo’o et Pipeline l’an dernier et actuel n°3 mondial après ses succès à Sunset Beach et Margaret River plus tôt cette année.

Outre les quatre français sélectionnés pour les JO, on retrouvera à Teahupo’o le Sud-africain Jordy Smith, les Brésiliens Filipe Toledo et Gabriel Medina, le Japonais Kanoa Igarashi ou encore, l’Américain John John Florence, actuel numéro 1 mondial, et les Australiens Jack Robinson et Ethan Ewing. Chez les femmes, il faudra compter sur la Brésilienne Tatiana Weston-Webb, signataire d’une vague notée 10 lors de la Tahiti Pro, ou encore l’Américaine Carissa Moore.

Le premier round des épreuves de surf des JO aura lieu le samedi 27 juillet, au lendemain même de la cérémonie d’ouverture de Paris 2024. Si les conditions sont au rendez-vous, les épreuves pourraient se clôturer le 30 juillet. Mais une « période de réserve » a été actée jusqu’au dimanche 4 août.