Justice : à Papeete, le syndicat Unité Magistrats s’estime victime d’une « volonté de vengeance »

Le syndicat Unité Magistrats, réagissant à un article du Monde qui révélait vendredi l’arrivée d’une nouvelle mission d’inspection de la justice et mettait en cause nommément plusieurs de ses membres, a diffusé dimanche un communiqué dans lequel il dénonce la forme et le fond du traitement de cette affaire par le quotidien parisien.

La section syndicale Unité Magistrats de Papeete se dit choquée que l’auteur de l’article soit « manifestement alimenté par des rapports internes et courriels professionnels au mépris de toute confidentialité et de tout contradictoire. » Et qu’il impute à ses membres un « fonctionnement clanique (…) une assimilation au caractère outrageant qui porte atteinte à la liberté syndicale » doublée d’une « stigmatisation politique. »

Unité Magistrats voit dans cette « présentation tronquée » une « volonté de vengeance suite à l’éviction disciplinaire d’un juge », alors responsable d’un autre syndicat qui ferait preuve « d’acharnement visant à faire sanctionner, de manière inique, le procureur général M. Thomas Pison, et l’ancien procureur de la République M. Hervé Leroy.

Et c’est au tour d’Unité Magistrats de retourner l’accusation d’« un management qui depuis quelques mois expose des magistrats du parquet de première instance à des risques psycho-sociaux. »

