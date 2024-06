Vahine Fierro fait la fierté de Huahine

Lauréate mercredi de la Shiseido Tahiti pro, une première pour une polynésienne, Vahine Fierro a été accueillie en grande pompe dimanche matin sur son île d’origine. La commune salue « un exemple » pour la jeunesse du pays.

On ne voyait presque plus le sourire radieux qui illuminait son visage. A peine sortie de l’avion, ce dimanche matin sur le tarmac de Huahine, que Vahine Fierro s’est retrouvée couverte de fleurs, fêtée comme il se doit par la population de son île. Venue s’y ressourcer avec toute sa famille, la surfeuse de 24 ans a pu mesurer l’impact de son succès sur la Shiseido Tahiti Pro, son premier sur le Championship Tour de la WSL, face aux meilleures surfeuses de la planète. « Il y avait beaucoup de jeunes, de jeunes filles qui se retrouvent en elle. Ca fait chaud au cœur de voir toute cette jeunesse, pour qui Vahine est un exemple », salue tavana Tatiana Faahu, 3e adjointe au maire, chargée du tourisme et de la culture.

L’engouement va se poursuivre pour les JO

Des jeunes, environ 200 habitants, mais aussi les politiques locaux, avec la présence du conseil municipal et du tavana Marcelin Lisan. « La question ne se posait même pas. Une fille de Huahine qui ramène le trophée qu’elle attendait depuis des année, la reine de Teahupo’o… On ne pouvait pas ne pas la recevoir », poursuit la 3e adjointe.

Hymne de la commune, orero, photos, pleurs de joie … L’engouement pourrait bien se poursuivre fin juillet, puisque la surfeuse polynésienne fait désormais figure de grande favorite à l’or olympique, qu’elle tentera d’aller décrocher à Teahupo’o. La mairie promet « des surprises » pour suivre l’enfant du pays dans sa quête. « Vous vous rendez-compte ? Une vahine Huahine aux Jeux olympiques ? Toute la population sera là pour l’encourager et lui envoyer du positif », promet Tatiana Faahu.