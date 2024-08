Championnats de chasse sous-marine à Huahine : 17 équipes engagées, dont 4 locales

Dix-sept équipes seront dans l’eau, jeudi et vendredi, pour se disputer les différents titres mis en jeu lors des championnats de Polynésie de chasse sous-marine organisés à Huahine par la fédération des sports subaquatiques. En plus des habitués de Tahiti ou de Raiatea, les locaux présenteront quatre équipes pour la première fois. Un Néo-Zélandais champion du monde d’apnée sera aussi engagé. Les poissons pêchés seront à vendre chaque fin d’après-midi.

Quatre binômes du Team Huahine ont coché le rendez-vous. Ces 8 et 9 août, ils tenteront de décrocher un titre de champion de Polynésie à domicile, face à treize autres équipes, pour ce qui sera « une première en compétition pour eux », souligne Rahiti Buchin.

Le président de la Fédération tahitienne des sports aquatiques de compétition coorganise l’événement avec la mairie et le club local, notamment porté deux figures du sport à Huahine : le rameur Kévin Céran-Jérusalemy et le combattant Hiro Lemaire. « Nous nous déplaçons depuis cinq ans sur Huahine, pour y dispenser des formations pour la sécurité en chasse sous-marine. Et depuis deux ans, nous faisons des initiations en compétition », détaille le dirigeant, heureux de récolter les fruits de ces déplacements et « de voir quatre équipes de l’île fin prêtes pour se frotter aux meilleurs dans leurs eaux ».

Des médaillés à l’international

Plusieurs titres sont mis en jeu, à commencer par le plus relevé, en catégorie « expert ». On y retrouve notamment les champions en titre, Heimana Terou et Maui Taea, venus avec deux autres équipes de Tefana. « Ils sont en forme », note Rahiti Buchin. Il relève que « tous les cadors seront présents », comme le Team Heke ou les Black Fins de Raiatea, à l’heure ou la discipline connaît une bonne année : de nombreuses formations dispensées, cinq chasseurs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau, un titre aux Oceania en février pour Taina Orth et Onyx Le Bihan (médaille d’argent chez les hommes), ou encore une victoire aux championnats de Nouvelle-Zélande, face aux locaux. Sans oublier les deux podiums par équipes décrochés aux Mondiaux en novembre dernier et la médaille de bronze individuelle d’Onyx Le Bihan, dont le club, To’a Hine, présente deux équipes féminines sur ces championnats de Polynésie.

Neuf autres paires de fusils sont aussi inscrites en catégorie « novice », dont nouveau club tahitien, Tautai, et un duo tout droit venu d’Aotearoa, composé du champion junior de Nouvelle-Zélande Joseph Gundesen et d’un ancien champion du monde d’apnée et multiple champion national de pêche, Dave Mullins. Autre titre mis en jeu, celui de champion de Huahine, remis à la meilleure équipe locale.

Tout se jouera dans deux zones, au départ du quai des pêcheurs. Demain jeudi, le rendez vous est donné à l’est de l’île, pour six heures de compétition. Même durée le lendemain, mais sur la côte nord. Les poissons récoltés seront vendus chaque jour à 16 heures, après la pesée.