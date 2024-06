Sortie il y a un mois en métropole et il y a deux semaines au fenua, la comédie d’Artus, qui met en scène deux voyous dans une colonie de vacances pour jeunes handicapés, connaît un énorme succès. Au fenua, le film qui a connu « une entrée timide », a fait 30 % de plus la semaine d’après. Les séances affichent complet – la Fête du cinéma aidant – et il a déjà été vu par 1 500 personnes.

Il a Un p’tit truc en plus, et ce ne sont pas les amateurs de comédie qui diront le contraire. Ce film conte l’histoire de deux braqueurs – incarnés Clovis Cornillac et Artus – qui se retrouvent dans une colonie de vacances pour personnes porteuses d’un handicap mental. Le premier se fait passer pour un pensionnaire et l’autre pour son éducateur. Les deux acteurs partagent ainsi l’écran avec une dizaine de comédiens amateurs et réellement handicapés. « Le début des emmerdes et d’une formidable expérience humaine qui va les changer à jamais », dit le synopsis du film qui, en cinq semaines de projection dans l’Hexagone, atteint les cinq millions d’entrées et prend désormais la 7e place du box-office mondial des plus gros succès.

« Le film a un très très bon bouche-à-oreille »

Et le fenua n’échappe pas à la frénésie que provoque le film : « C’est vraiment la surprise de l’année, confie Bryan Hickson, directeur des cinémas Hollywood et Liberty. Ça a démarré timidement, c’était un peu pareil en métropole, la première semaine n’a pas forcément été la meilleure semaine d’exploitation du film. Cela veut dire que le film a un très très bon bouche-à-oreille… Les gens sont allés le voir, se sont rendu compte qu’il est très bien, ont dit aux copains que c’est super. Le film communique vraiment quelque chose au public et le public aime ça. »

1 500 Polynésiens l’ont déjà visionné

Fort du succès de ce long métrage d’une heure trente neuf minutes auprès des familles du fenua, Pacific Films – qui à l’origine le projetait dans une seule de ses salles – a été obligé de rajouter des séances. La Fête du cinéma, qui a duré quatre jours et prend fin ce lundi soir, a également participé à cet engouement. D’après le directeur des cinémas Hollywood et Liberty, 1 500 Polynésiens ont déjà visionné la comédie sur grand écran. Un chiffre qui devrait évoluer de manière exponentielle, si on se base sur le phénomène dans l’Hexagone. À la fois « drôle et touchant », ce film évoque une cause sociétale « très défendue aujourd’hui », ajoute Bryan Hickson en précisant que si le succès d’un film n’est pas toujours simple à expliquer, c’est sûrement le fait de « rigoler avec des personnes handicapées et de ne pas se moquer d’elles » qui plaît.