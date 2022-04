Le Stade toulousain pour booster le rugby polynésien

Le Papeete Rugby Club accueille deux représentants du Stade toulousain avec qui il a noué un partenariat l’année dernière. Après une première semaine rythmée par les entraînements et rencontres avec le monde du rugby local, Yoann Faure et Laurent Violle seront jeudi soir à l’avant-première du film Stade qui retrace « l’épopée du Stade toulousain la saison dernière, année où ils ont été à la fois champions de France et d’Europe ».

Le rugby et l’Océanie, c’est une affaire qui roule bien mieux qu’un ballon ovale, mais « la marge de progression est intéressante », selon les deux représentants du Stade toulousain en séjour à Tahiti. C’est le Papeete Rugby Club qui accueille Yoann Faure et Laurent Violle pour deux semaines dans le cadre d’un partenariat établi l’an dernier. Les amateurs et passionnés peuvent encore les rencontrer ce jeudi, à l’avant-première du film Stade qui sera diffusé au Liberty à 18h30, et pendant laquelle ils feront une petite intervention. Le film « retrace l’épopée du Stade toulousain sur la saison dernière, raconte Alain Serre, président du club local, l’année où ils ont été à la fois champions de France et d’Europe, un pur exploit ». Le but du partenariat est à la fois de diffuser les valeurs du rugby et d’élever le niveau technique du rugby polynésien.

Ils ont multiplié les rencontres avec le rugby local

Yoann Faure, directeur sportif de l’association du Stade toulousain et Laurent Violle, responsable U18 de rugby à 7 de France Rugby, ont mené un stage de perfectionnement à Moorea la semaine dernière. Ils ont transmis des savoir-faire tactiques à des joueurs de catégorie U12, U14 et U16 de différents clubs. « On a découvert des jeunes passionnés par le rugby, raconte Yoann Faure, qui étaient très à l’écoute, très engagés tout au long de la semaine ». Cette fin de semaine sera encore l’occasion d’un stage avec des encadrants locaux.

Ce partenariat doit bénéficier aux deux parties sur le long terme : « Pour nous c’est d’abord un honneur, et c’est aussi une opportunité puisque ça nous permet de pouvoir découvrir de nouveaux talents dans le Pacifique, explique le directeur sportif. En septembre un groupe de joueurs polynésiens pourrait faire le voyage jusqu’au Stade toulousain : « on a un challenge Airbus, un tournoi réservé à tous nos partenaires pour des jeunes de 11 et 12 ans. C’est l’occasion de célébrer ces partenariats et d’accueillir des garçons et des filles de différent horizons mais avec une passion commune. »