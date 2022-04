Ice : Sept et huit ans de prison requis contre Médéric Tavaearii et Raihere Tetuanui

Au cours de cette deuxième journée du procès concernant l’importation de plus de 6 kilos de méthamphétamine, le procureur a réclamé des peines de 7 ans pour Médéric Tavaearii et 8 ans pour Raihere Tetuanui, les deux commanditaires du trafic. Quant aux autres acteurs, des peines allant de 18 mois à 7 ans ont été requises.

Le deuxième jour du procès a débuté par l’audition de Médéric Tavaearii concernant une importation antérieure d’ice, datant de 2017 et découverte au cours de l’enquête. La marchandise avait été sortie de l’aéroport grâce à la complicité d’un pompier. Si Médéric reconnaît sans problème les faits, il tient toutefois à revenir sur les conditions de sa rencontre avec le pompier. « Je l’ai rencontré lors d’une soirée où il y avait Marlier. Bubble à la main, il s’est vanté devant moi d’être le gars grâce à qui l’ice sortait sans encombre de l’aéroport. Il m’a donné son numéro de téléphone si jamais j’avais besoin de ses services. Voilà. C’est lui qui m’a sollicité en premier.»

Prolixe et décontracté, en habitué des prétoires, il revient sur ses premiers pas dans le milieu de la drogue. « Au début je n’étais que simple consommateur. J’achetais l’ice comme tout le monde auprès d’un dealer. Mais vu les sommes d’argent qui partaient dedans et comme je me servais dans la caisse du car wash, j’ai vite compris qu’il valait mieux aller chercher l’ice moi-même. C’était en 2010. »

Interrogé sur son carnet d’adresses ou l’on retrouve les contacts d’un gendarme et d’un policier, il explique les utiliser pour faire des recouvrements. « Mais juste pour mes voitures de location, pas pour recouvrir les dettes d’ice. » Quand ses créanciers tardaient à régler leur dette, il faisait appel à Andrew Ihorai dit Corino – condamné dans l’affaire Sarah Nui – dont la seule évocation suffit visiblement pour que tout rentre dans l’ordre. Quant à sa proximité avec un gardien de prison qui lui accorde quelques privilèges, « on s’est connu quand on travaillait ensemble à la banque il y a longtemps. Après il a passé le concours de gardien de prison. Voilà.»

Voyance et passage à tabac

Joints au dossier principal, une séquestration et un passage a tabac ont aussi été évoqués. Suite au vol d’un sac contenant 20 millions dissimulé dans une cabane, Herenui Ariioehau, Raihere Tetuanui et Tahimore Lacharme, celui censé garder le sac, ont enlevé et séquestré en décembre 2019 un homme qu’ils soupçonnaient être l’auteur du vol. Durant trois heures ils l’ont frappé et arrosé d’essence afin qu’il avoue. Ils ont même été jusqu’à faire venir une voyante censée faire toute la lumière sur cette disparition. « Mais vous y croyez à cela ? » interroge le juge plus que perplexe. « Oui, oui », assure Tetuanui, étonné que l’on puisse mettre en doute la véracité de cette aide surnaturelle « Et qu’est-ce qu’elle a fait la voyante ? » « Elle l’a regardé et a dit que c’était lui le voleur. » Ils ont fini par le relâcher, craignant l’arrivée des gendarmes.

De 18 mois à 8 ans ferme requis

La lecture du dossier étant arrivée à son terme et les prévenus tous passés à la barre, le procureur s’est lancé dans ses réquisitions. Après avoir rappelé, près de deux heures durant, les différents éléments du dossier impliquant la totalité des prévenus, il s’est quelque peu attardé sur la montée en puissance de la violence des trafiquants qui n’hésitent plus à organiser des expéditions punitives pour régler leurs comptes, parfois avec des armes à feu.

Ainsi à l’encontre de Raihere Tetuanui , « qui a gravi les échelons en passant de seira de Médéric, à commanditaire pour son propre compte », il a requis 8 ans de prison pour l’importation d’ice et 4 ans pour la séquestration accompagnée de violences. Pour Médéric Tavaearii, dit Coco, « appelé le boss, Mafia Man et maintenant Tonton, une figure dans le milieu des stupéfiants » il a requis une peine de 7 ans. Pour Guillaume Fleur qui a tenu le rôle d’intermédiaire et aussi d’homme de main, 6 ans. Pour Herenui Ariioehau dit Kimbo, « connu pour sa violence », lui aussi intermédiaire chargé de recruter les mules, 7 ans pour le rôle qu’il a tenu dans l’importation d’ice, mais aussi 4 ans pour la séquestration accompagnée de violences. Pour Noël Krauser, dit Bijou, qui a tenu le rôle de la mule et « qui est ancré dans le milieu des stups depuis des années » 4 ans. Pour Karyl Frogier, l’autre mule, 18 mois. Quant aux autres protagonistes, ils risquent 3 à 4 ans de prison ferme. Le délibéré devrait être rendu jeudi.