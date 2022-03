Ice :  7 ans de prison pour Andrew Smidt et Médéric Tavaearii

Dans ce procès impliquant 14 personnes, les juges ont suivi les réquisitions du parquet contre les deux protagonistes principaux : 7 ans de prison ferme. Les autres prévenus ont écopé de peines allant de 2 mois avec sursis et 5 ans ferme.

Dans cette affaire d’importation et de trafic d’ice datant de 2018 et 2019, impossible de déterminer exactement la quantité de drogue qui est passée entre les mains ou dans les poumons des prévenus. La justice soupçonnait Andrew Smidt d’avoir, à quatre reprises, ramené des États-Unis entre 200 et 400 grammes d’ice. Il avait aussi tenté de monter un laboratoire pour fabriquer la drogue ici, au fenua. Lui et ses complices, bien intégrés, ne répondaient pas au cliché des drogués en marge de la société. C’est le père de l’un d’entre eux qui avait dénoncé le trafic, mécontent de ne pas recevoir la part du gâteau qu’il espérait.

Les deux jours de procès ont mis en évidence des dépositions contradictoires, des complicités supposées au sein de l’aéroport et de la prison, du blanchiment d’argent – comme souvent dans ce type d’affaire.

Les juges ont suivi les réquisitions du procureur : 7 ans de prison ferme pour les deux têtes pensantes du trafic, Andrew Schmidt, 51 ans et Médéric Tavaearii, 55 ans et déjà en détention après une condamnation l’année dernière à 10 ans de prison pour une autre affaire d’ice.

Quant aux autres prévenus, les peines s’échelonnent entre 3 et 5 ans ferme. Des peines supérieures aux réquisitions, assorties pour 5 d’entre eux à des mandats de dépôt.

Tous les biens saisis lors de l’instruction ont été saisis.