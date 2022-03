Tiare Music Awards : plus que 8 jours pour voter

Les Tiare Music Awards seront décernés aux lauréats de six catégories le 19 mars prochain au Tahiti by Pearl Resorts à Arue. Pour cette célébration des talents de la musique polynésienne, un artiste de chaque catégorie se produira sur scène, avant un concert des groupes Koru et Manahune.

Plus que huit jours pour élire les vainqueurs des Tiare Music Awards par SMS au 77 20 ou via Facebook. Cette compétition oppose une trentaine de jeunes artistes polynésiens dans six catégories différentes : la révélation de l’année, l’artiste féminine de l’année, le groupe de l’année, l’artiste masculin de l’année, la chanson de l’année et enfin le clip de l’année seront révélés le 19 mars prochain.

Promouvoir les artistes polynésiens, tout naturellement

Promouvoir les artistes de la musique polynésienne, c’est un peu dans l’ADN de Tiare FM et Radio1 à ses débuts. Radio1 qui fête cette année ses 40 ans, comme le raconte Sonia Aline, directrice générale des deux antennes et de SA Productions, et c’est l’occasion de « relancer un événement créé en 1990 que l’on avait appelé le prix Roonui ». C’est Aldo Raveino, chanteur du groupe Manahune qui avait alors été élu meilleur chanteur de l’année par un jury. On retrouvera Manahune en concert pour la soirée des Tiare Music Awards (TMA). Le projet a été repoussé plusieurs fois depuis 2019, début de la crise Covid, et c’est avec encore plus d’entrain que les artistes nominés participent.

Cette fois-ci, pour les TMA, c’est uniquement le public qui va départager les candidats dont la liste est à retrouver sur le site de Tiare FM. Pour cela il peut d’ores et déjà voter par SMS au 77 20 ou en likant les publications sur les pages de Tiare FM, Radio1 et TNTV. Lors de la grande soirée des Tiare Music Awards, tous les artistes nominés et disponibles seront présents. Après une prestation d’un artiste de chaque catégorie, c’est Koru et Manahune qui donneront un concert.

Puis les organisateurs ont réservé une surprise au public, avec un prix spécial, le Tiare d’honneur, qui sera remis … à « un artiste dont la carrière a marqué l’histoire de la musique polynésienne » indique l’organisatrice. Son identité sera révélée le 19 mars au Tahiti by Pearl Resort de Arue.