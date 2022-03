Tiare Music Awards : les trophées réalisés par les élèves du CJA de Faa’a

Les trophées des Tiare Music Awards sont fabriqués par des élèves du CJA de Faa’a encadrés par Heivani Teriipaia. De la coupe à l’application du vernis, le maître raconte les étapes de leur confection. Les Tiare Music Awards seront remis aux lauréats de cette grande célébration de la musique locale le 19 mars, lors une soirée spectacle à l’hôtel Le Tahiti de Arue.

Lire aussi : Les Tiare Music Awards

Ils symbolisent la victoire des futurs lauréats des Tiare Music Awards : les trophées seront remis aux artistes gagnants le 19 mars au cours d’une soirée spectacle à l’hôtel Le Tahiti de Arue. C’est Heivani Teriipaia, moniteur de menuiserie au CJA de Faaa qui les fabrique avec cinq de ses élèves. Ils sont en « module 1 », ce qui signifie qu’ils ont entre 12 et 14 ans.

Les pièces de bois sont débitées à la scie radiale. ©Heivani Teriipaia Après le corroyage, les élèves passent à l’usinage. ©Heivani Teriipaia Dernière phase, l’affleureuse permet d’arrondir les angles avant le ponçage. ©Heivani Teriipaia

La fabrication intégrée au programme pédagogique des cours de menuiserie

La fabrication des trophées démarre d’une planche de bois brut. Dans une classe il y a une méthodologie à apprendre, et c’est avec soin que les élèves commencent par lire la « démarche technique, le plan, la fiche de débit ». Puis la pratique commence : les élèves prennent les dimensions souhaitées pour débiter la pièce qui deviendra un trophée. Cela demande l’utilisation d’une scie radiale, étape réalisée par Heivani car ces élèves sont encore trop jeunes.

Par la suite il faut procéder au corroyage en deux étapes : « dégauchir » la pièce de bois et la passer à la raboteuse. « C’est pour avoir une surface plane, et lisse, pour enlever de la matière » explique Heivani. Le travail va alors s’affiner. Avec un gabarit, les élèves vont tracer la forme finale sur la pièce et la découper avec une scie sauteuse pour l’usiner. Avant de mettre la touche finale, le vernis, ils vont poncer puis traiter le bois.

Ce genre de travaux ne représente pas une difficulté particulière pour eux, selon Heivani. Pour que deux trophées soient totalement terminés, les élèves n’ont besoin, en théorie, que de deux heures de travail plein. Puis cerise sur gateau, ou plutôt tiare, ils ajouteront les éléments en nacre.