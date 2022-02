Tiare Music Awards : un concours pour les meilleurs artistes du fenua

Tiare FM, Radio1 et SA Productions organisent la première édition d’un concours de musique locale récompensant les meilleurs artistes du fenua : Tiare Music Awards. Plus de 30 artistes sont en lice dans six catégories : la chanson de l’année, l’artiste féminin de l’année, le groupe de l’année, l’artiste masculin de l’année, la révélation de l’année et le clip de l’année.

Aremistic, Dj Harmelo, Eto, Fiver, Hiurai Toofa, HIVA, Irma, Jimmy Teriihoania, Jade L, KORU, la Team Mataroa, Lylia… Ils sont plus de 30 artistes à être en compétition pour cette première édition des Tiare Music Awards. Cet événement, créé par Tiare FM, Radio1 et SA Productions, est une première dans le monde de la musique. Seuls les votes du public compteront pour remettre les prix de l’année dans six catégories : la chanson, l’artiste féminin, le groupe, l’artiste masculin, la révélation et le clip.

Les organisateurs souhaitaient créer un événement pour mettre en avant les artistes polynésiens et donner une nouvelle dynamique à la création et à la production après ces deux années difficiles. Les artistes ont été choisis en fonction de leur travail de l’année précédente (les sorties musicales et les créations de 2021). C’est le premier concours de ce type pour les chanteurs et musiciens polynésiens et également pour les producteurs de clips musicaux, qui verront leur travail récompensé.

Les trophées, ou Tiare d’honneur, fabriqués localement, seront remis le 19 mars lors d’une soirée à l’hôtel Le Tahiti de Arue, avec des prestations en live de Eto, HIVA, KORU, Manahune, Nohorai, Raumata, Sheyn & Silvio Cicero, suivi d’un concert de KORU et Manahune. Le public a jusqu’au 18 mars pour voter par SMS (au 7720 en envoyant le mot clef de la catégorie suivi du numéro de l’artiste) ou en ligne dans l’onglet Tiare Music Awards que l’on retrouve sur les sites Internet de Radio1 et Tiare FM. La soirée sera rediffusée sur TNTV la semaine suivante.