RSMA à Hao : autonomie alimentaire et énergétique

À Hao, depuis le mois de janvier des travaux de remise aux normes sont en cours dans l’ancienne école maternelle qui accueillera la 4e compagnie du RSMA-Pf. À terme, l’idée est de construire un éco-lodge pour accueillir des filières de formation tournées vers l’autonomie énergétique et alimentaire dans les îles.

En vue de l’installation de la 4e compagnie du RSMA-Pf au mois de juin, le général Claude Peloux, qui commande le Service militaire adapté au niveau national est en visite depuis quelques jours au fenua. La base de Hao accueillera principalement des jeunes originaires des Tuamotu. En Polynésie, le taux de recrutement est toujours élevé : cinq dossiers de candidature pour une place en moyenne. Le ratio est ramené à 1 ou 2 dossiers pour une place, dans les compagnies isolées des Marquises et de Tubuai. Le général Claude Peloux a détaillé sa vision de la 4e compagnie du RSMA-Pf. Il explique que comme toujours, elle a été pensée en collaboration avec le gouvernement, en adéquation avec les besoins de l’emploi local.

Former les futurs professionnels des pensions de famille des îles

Pour répondre à la sollicitation d’Emmanuel Macron d’implanter le SMA à Hao, l’idée portée par le général Peloux, c’est la construction d’un éco-lodge. Il aura une vocation pédagogique uniquement et ne viendra pas concurrencer les options d’hébergement existantes, précise-t-il. Il sera constitué de 3 fare et d’un fare potee, avec les infrastructures de restauration que cela suppose, mais pas seulement. La structure est voulue à l’avant-garde de l’autosuffisance. « La crise covid a montré la dépendance que les îles peuvent avoir à Tahiti, et à l’approvisionnement des denrées majeures ». Maraîchage, pêche et aussi panneaux solaires et épuration de l’eau par osmose seront autant de domaines de formation potentiels.

Il rappelle que le SMA a vocation à favoriser l’insertion professionnelle. Dans le cas de Hao, atoll des Tuamotu, la raison de l’implantation de cette compagnie, « c’est de créer une autonomie, grâce à des métiers qui, regroupés, peuvent faire vivre une pension de famille et faire vire ceux qui choisissent cette voie-là ».

Un nouvel axe de formation pour une filière plus attractive

Au sein de la future compagnie de Hao, une nouveauté verra le jour : le général envisage une formations « multi technique » autour de l’épuration de l’eau par l’osmose. « Mise en place, entretien, stockage », les axes de formation ne manquent pas. Et puis aussi autour de l’énergie solaire : « implanter, entretenir, réparer, déconstruire des fermes de panneaux photovoltaïques » sont autant de capacités qui serviront à alimenter l’éco-lodge. L’objectif final c’est bien sûr, que la filière « puisse être multipliée dans les îles et atolls ».

Pour y arriver, le RSMA-Pf aura besoin du concours du Haut-commissariat, du Pays et des communes, indique le général Peloux. Actuellement, la compagnie de Tubuai accueille 10 personnes originaires des Tuamotu. Si le recrutement est plus difficile dans les îles, le général espère que les filières proposées soient suffisamment attractives. À terme, 50 volontaires stagiaires et une vingtaine de techniciens doivent être affectés à Hao. Pour les encadrer, 36 personnes dont 19 militaires issus de l’armée de Terre y seront affectés.