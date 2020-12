Andrew Ihorai dit Corino avait été condamné à cinq ans de prison dans le cadre du deuxième volet de l’affaire Sarah Nui en octobre dernier. Absent lors des deux derniers jours du procès, un mandat d’arrêt avait été lancé contre lui. Alors que ses comparses dorment depuis quelque temps en prison, ils vont devoir lui faire de la place car Corino les a rejoints ce mercredi.

Son attitude avait impressionné l’auditoire lors de son passage à la barre dans le cadre du deuxième volet de l’affaire Sarah Nui. D’une apparence impressionnante et champion de boxe thaïlandaise, hobby utile lorsque l’on officie comme homme de main dans un trafic d’ice, il avait toute l’attitude du truand à l’ancienne. Alors que le juge lui lisait sa déposition, Corino le coupe, « vous mélangez tout », « justement je compte sur vous pour tout remettre dans le bon ordre », « ce n’est pas à moi de mettre dans l’ordre, c’est à toi. » Autre aperçu, alors que le juge lui fait part d’écoutes où l’on reconnait sa voix, et où son nom est cité : « ce n’est pas moi. » « Il y a quelqu’un qui a votre voix et qui porte votre nom », lui dit le juge. « Vous me l’apprenez, et j’espère pour lui que vous l’attraperez avant moi » répond Corino, ajoutant, « batte sur la tête », cela sans un mot plus haut que l’autre.

Il était parti en campagne de pêche

À la suite du mandat d’arrêt lancé contre lui, la justice n’avait plus de nouvelles de lui. Et pour cause. Il était parti en campagne de pêche. Et son arrestation d’aujourd’hui tient d’un concours de circonstance relativement cocasse. Corino avait été condamné avant le procès Sarah Nui à une petite peine de prison pour laquelle il devait passer chez le juge d’application des peines. Quelques jours après la fin du procès Sarah Nui, la convocation chez le juge d’application des peines lui a été remise à son domicile par quelqu’un qui n’était visiblement pas au courant du mandat d’arrêt. Convocation en main, après sa campagne de pêche, Corino s’est rendu mardi au tribunal au bureau du juge, où on s’est aperçu qu’il y avait un mandat d’arrêt émis contre lui. Ce mercredi, c’est la DSP qui est allé le cueillir avant de le déférer devant le parquet. Il a été conduit en détention.