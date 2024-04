Du MMA à Fautaua. Un an après le succès du Tahiti Fighting Championship qui avait réuni la foule le 5 mai dernier à To’ata, Raihere Dudes remet le couvert, en double cette fois. Il prévoit pour cette année deux soirées : la première est prévu le 4 mai prochain à la salle Louis Babo Aitamai, un évènement qualificatif, avant la grande soirée à To’ata le 20 septembre.

Au programme de cette première rencontre, onze combats amateurs mais aussi trois face-à-face professionnels. Sur la fight card, « on a essayé de choisir des gens connus sur le territoire et qui se sont déjà fait un nom dans les sports de combat » explique l’organisateur. Parmi eux, Vaitehau Otcenacek, qui a déjà fait ses preuves à To’ata l’an dernier, il affrontera Teanihau Poroiae champion de boxe thaï. On retrouvera aussi Jean-Louis Albertini contre Natua Toofa ou encore Tehau Bennett contre Tuki Reid. À noter que les plus jeunes ont aussi leur place sur cette soirée avec, entre autres, Kahili Paquier qui fera face à Nathan Mesnilon ou bien encore chez les féminines le combat qui opposera Poemiti Casabianca à Natihere Papara.

Des combats « qui vont attirer du monde »

Des confrontations mettant en avant « la nouvelles génération » et « qui vont attirer du monde », assure encore Raihere Dudes. Au terme de la soirée, le vainqueur de chaque combat amateur décrochera son ticket pour représenter la Polynésie, lors de la soirée de septembre, durant laquelle les combattants locaux affronteront des champions américains. Une manière de dynamiser la discipline dit le champion qui regrette toutefois qu’il n’y ait « pas assez de compétition sur le territoire ». Il avoue aussi avoir envisagé l’organisation de trois soirées, mais de devoir se contenter de deux parce que « financièrement, c’est assez difficile de le faire ». Il a alors stratégiquement choisi « d’en faire une en début d’année et une en fin d’année pour garder les gars motivés ».

Teiki nauta vs Chace Eskam en main event

La carte principale regroupant quatre combats internationaux, un amateur et trois professionnels promet elle aussi de beaux échanges. Moehau Dimier affrontera en amateur l’Australien Thomas Charles qui rentrera en cage pour la première fois de sa carrière. Julian Schlouch sera opposé à Maximillian Lesister-Williams, « un très bon lutteur qui a fait ses preuves auprès de l’organisation australienne XFC », précise Raihere Dudes. En co-main event on retrouvera la championne Tehanahana Bernardino qui affrontera quant à elle Nikolija Milosevic, « un gros morceau suivi par les recruteurs de l’UFC » . Pour Teiki Nauta, tête d’affiche de la soirée, il s’agit d’un combat revanche contre Chace Eskam. Leur dernier face-à-face s’étant soldé par un match nul.

Raihere Dudes absent de la carte

Raihere Dudes devait affronter un Brésilien, mais ce ne sera finalement pas le cas. « Quand je fais des soirées, j’aimerais bien en profiter pour pouvoir être actif parce que ce n’est pas évident. Je suis en formation cette année, je ne pourrais pas trop prendre l’avion pour combattre à l’étranger, du coup, je me suis dit pourquoi pas combattre sur le territoire. Je me suis préparé, j’avais hâte, mais il y a eu des choses qui ont fait que le combat ne se fera pas sur cette carte-là », regrette le champion.

Le public est donc attendu en masse le samedi 4 mai à Fautaua. Le début des combats est prévu à 16 heures. Les tickets pour assister à ce premier événement MMA de l’année sont d’ores et déjà disponibles, retrouvez plus d’informations et le programme détailler de la soirée sur la page Facebook Tahiti Fighting Championship.