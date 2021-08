Moment historique pour le Papeete Rugby Club, parrainé par le Stade Toulousain

Le Papeete Rugby Club a fait trois annonces ce matin à la mairie de Papeete : une classe rugby à horaires aménagés sera ouverte à la rentrée au collège de Tipaerui dont le professeur sera un membre du club et, événement historique pour le club, son jumelage avec le Stade Toulousain. Enfin le club accueille deux apprentis issus du dispositif Campus 2023.

Le Papeete Rugby Club a fait plusieurs annonces essentielles pour son activité. Tout d’abord, la signature d’une convention de partenariat avec le collège de Tipaerui pour l’ouverture dès la rentrée d’une classe rugby à horaires aménagés. « C’est une première en Polynésie française, on espère que le dispositif sera étendu à d’autres établissements », explique Yannick Gooding, secrétaire du Papeete Rugby Club. Cela permet au club d’avoir « un pied dans le domaine de l’éducation ». Chaque partie prenante y trouve son compte. L’établissement scolaire bénéficie de l’expertise du club dans le cadre du projet « rebond favorable et oxygène ». Celui-ci vise à apporter des valeurs structurantes par le biais du sport, à des élèves qui auraient des « difficultés comportementales ». Le club lui espère recruter davantage d’adolescents pour pouvoir commencer leur formation tôt. Il y a un réel potentiel de recrutement pour les grands clubs internationaux. « Le rugby est un sport qui correspond aux Polynésiens, dans le Pacifique beaucoup d’îles évoluent au plus haut niveau, à l’instar de 5 joueurs calédoniens qui jouent au Stade Toulousain et dont certains jouent même en équipe de France. »

L’annonce-phare de la matinée pour le rugby polynésien, c’est la signature d’un partenariat élaboré soigneusement avec le Stade Toulousain, qui va ouvrir de nouveaux horizons au Papeete Rugby Club. Il lui donnera accès à des ressources pédagogiques en distanciel et à l’expertise du plus prestigieux stade de rugby d’Europe. Le président du club local, Alain Serres, insiste sur l’aspect très concret du jumelage. D’une part, deux coachs toulousains viendront dès le mois de novembre pour repérer de bons joueurs parmi les adolescents afin qu’ils participent à des stages de détection à Toulouse et l’opération sera répétée une fois par an. D’autre part, les entraîneurs et encadrants du club pourront bénéficier du savoir-faire toulousain afin de pouvoir augmenter le niveau du jeu local. Avec Papeete, c’est une branche supplémentaire qui s’ajoute au réseau du Stade Toulousain, qui a déjà des référents dans plusieurs pays du Pacifique.

Deux apprentis du dispositif Campus 2023

Troisième annonce, le Papeete Rugby Club a accueilli deux apprentis sélectionnés dans le cadre de Campus 2023 qui était dévoilé ce lundi. Ils sont 20 en Polynésie, 64 en Océanie et 2023 dans toute la France. La formation en alternance au diplôme d’administrateur de structure sportive commencera le 2 octobre mais les clubs ont déjà commencé à travailler avec les apprentis. « Cela rentre dans l’objectif des associations sportives polynésiennes d’arriver à avoir des cadres professionnalisés pour la gestion. Parce que nous en tant que bénévoles, savons faire des choses, mais cette professionnalisation est essentielle » explique Alain Serres, président du Papeete rugby club.

Des sportifs professionnels et des professionnels du sport. Voilà les ambitions du Papeete Rugby Club et du sport polynésien aujourd’hui.