20 apprentis administrateurs de structure sportive pour développer le sport polynésien

20 jeunes Polynésiens ont été sélectionnés par la Fédération française de rugby pour devenir administrateur de structure sportive grâce au dispositif Campus 2023. Le diplôme, reconnu par l’État, leur sera décerné au terme de trois ans de formation en alternance entre le Cours Bufflier et 17 clubs et fédérations sportives de rugby et d’autres disciplines au fenua. L’objectif est d’apporter un personnel jeune et formé aux métiers du sport qui relèvent majoritairement du bénévolat aujourd’hui.

À l’occasion de la Coupe du monde 2023, le groupement d’intérêt France 2023 a créé Campus 2023, « centre de formation des apprentis » pour professionnaliser le sport amateur. Ainsi 2023 jeunes gens de toute la France ont été sélectionnés pour suivre une formation en alternance, donc rémunérée, qui leur apprendra tous les aspects de l’administration d’une structure sportive, association, club, fédération… et quel que soit le sport en question puisque les compétences sont transversales. « Le dispositif national comprend des diplômes sur trois niveaux (Bac +1, +3 et +5) mais en ce qui concerne la Polynésie, on avait fait le choix de proposer uniquement le niveau Bac+3 parce que ça correspondait aux besoins des clubs, » explique Patrick Lopez-Diot, directeur du Cours Bufflier.

Jamais autant de moyens n’avaient été mis en oeuvre dans ce sens, d’après Teiki Dubois, vice-président de la Fédération polynésienne de rugby. C’est d’ailleurs grâce aux efforts de cette dernière pendant un an et demi que la Polynésie a finalement été intégrée au dispositif. Le groupement France 2023 est composé de la Fédération française de Rugby, de l’État et du Comité national olympique et sportif français (CNOSF).

« Le tissu sportif polynésien repose sur l’engagement de centaines de bénévoles »

Bien que les bénévoles qui forment les différentes structures sportives du Pays y mettent toute leur bonne volonté, ils atteignent parfois leurs limites et le manque de formation se fait sentir. La Fédération française de rugby a saisi l’occasion de la Coupe du monde qui aura lieu en France pour développer le sport et laisser un « héritage ». Teiki Dubois, explique que « plusieurs événements auront lieu comme les Jeux Olympiques 2024, les Jeux du Pacifique Sud 2027 et surtout la coupe du monde de rugby 2023 et beaucoup d’autres qui perdureront, pour lesquels on a besoin de professionnels qui accompagnent les structure sportives. » Le rugby étant moyennement développé en Polynésie, la formation et les structures participantes ont été étendus à d’autres disciplines. « L’idée c’est que la jeunes apporte son dynamisme, ses compétences et une expérience acquise au cours de cette formation pour aider les bénévoles déjà sur le terrain. » conclu Teiki Dubois.

Ce lundi 02 août, la formation a été présentée formellement aux 20 lauréats sélectionnés directement par la Fédération française de rugby. Les responsables de la Fédération polynésienne de rugby leur ont présenté les tenants et aboutissants de cette formation avec tous leurs encouragements. Dès jeudi, la phase de pré-formation commencera dans les locaux du Cours Bufflier. La formation diplômante démarrera, elle, le 02 octobre.